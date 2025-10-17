Premier reaguje na incydent przed biurem PO. Nawiązał do Bąkiewicza

Donald Tusk wygłosił w piątek przemówienie na Europejskim Forum Nowych Idei w Sopocie. Jak wskazał, jadąc na spotkanie, dowiedział się o niebezpiecznym zdarzeniu, do którego doszło tego samego dnia po godz. 15:00 w Warszawie.

Dwóch mężczyzn miało zjawić się przed biurem Platformy Obywatelskiej, trzymając butelkę z nieznaną substancją. Próbowali ją podpalić i rzucić w drzwi, jednak dzięki reakcji świadka, który odepchnął jednego z mężczyzn, butelka rozbiła się przed wejściem.

Incydent przed biurem Platformy Obywatelskiej. Tusk komentuje: Trudno się dziwić

- Koktajl mołotowa, rzecz rzadka w Polsce. Ale trudno się dziwić, jeśli z trybuny udostępnionej przez lidera opozycji przemawia pan Bąkiewicz, wzywając do "wyrywania chwastów". Nie myślcie, że jesteście w ich oczach wolni od tego oskarżenia. "Wyrywania chwastów" i "palenia ziemi napalmem", żeby także takie chwasty jak wy nie wyrastały - wskazał premier.

