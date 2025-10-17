Za zmianami w ruchu drogowym głosowało 241 posłów, 28 było przeciw, a 174 wstrzymało się od głosu.

W trakcie piątkowych obrad parlamentarzyści przyjęli również przepis, który zakłada obowiązek noszenia kasków przez kierujących do 16. roku życia również pod opieką rodzica.

Rewolucja w ruchu drogowym. Surowe kary dla piratów

Zaakceptowana przez Sejm nowelizacja przewiduje szereg reform w ruchu drogowym. Największa zmiana będzie dotyczyć zaostrzenia kar dla piratów drogowych. Kierowcom, którzy w terenie niezabudowanym przekroczą dozwoloną prędkość o ponad 50 km/h, grozić będzie natychmiastowa utrata prawa jazdy.

Kierujący przyłapany na tak szybkiej jeździe po raz pierwszy straci uprawnienia na trzy miesiące, za drugim razem - na pół roku, a za trzecim może dożywotnio pożegnać się z prawem jazdy.

Nowelizacja Prawa o ruchu drogowym i niektórych innych ustaw przewiduje m. in.:

📍w przypadku przekroczenia dozwolonej prędkości o więcej niż 50 km/h na drogach jednojezdniowych poza obszarem zabudowanym kierowcy muszą liczyć się z odebraniem im prawa jazdy;

Zmiany te nie obejmą jednak większości tras szybkiego ruchu, w tym autostrad.

Ponadto, nowa ustawa przewiduje m.in. cofnięcie uprawnień do kierowania w przypadku, gdy dochodzi do prowadzenia pojazdu w okresie zatrzymania prawa jazdy czy ograniczenia w redukcji punktów karnych.

Nastolatki w kaskach również z opiekunem. Zmiany na polskich drogach

Posłowie przyjęli w piątek wiele innych poprawek mających zwiększyć bezpieczeństwo na polskich drogach. Jedną z nich jest obowiązek stosowania kasków przez kierujących do 16. roku życia. Od teraz będzie on dotyczył również osób będących pod opieką rodzica lub opiekuna prawnego.

Przegłosowano również poprawkę wyłączającą obowiązek stosowania kasku przez dzieci przewożone w foteliku bezpieczeństwa lub rowerem przeznaczonym do przewozu osób wyposażonym fabrycznie w pasy bezpieczeństwa, którego konstrukcja uniemożliwia użycie kasku.

Nowelizacja ustawy Prawo o ruchu drogowym przywraca wydawanie prawa jazdy kat. B osobom, które skończyły 17 lat i uzyskały pisemną zgodę rodziców lub opiekunów.

Przez pierwsze pół roku lub do ukończenia 18 lat, tzw. młody kierowca będzie musiał jeździć pod nadzorem osoby w wieku co najmniej 25 lat z minimum 5-letnim stażem za kierownicą i będzie mógł prowadzić pojazd wyłącznie na terytorium Polski.

