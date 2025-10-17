Padło pytanie o relacje rządu z Karolem Nawrockim. Jedna odpowiedź zdecydowanie przeważa

Większość zapytanych Polaków uważa, że rząd ma złe relacje z prezydentem - wynika z najnowszego sondażu Instytutu Badań Pollster. To kolejny niepokojący sygnał dla władzy, który - jak wskazują eksperci - wynika ze zdecydowanych różnic w poglądach politycznych.

PAP/Leszek Szymański; Jarek Praszkiewicz / Unsplash/Piotr Cierkosz
Premier Donald Tusk i prezydent Karol Nawrocki. Polacy oceniają ich relacje
Donald Tusk został kolejny raz powołany na szefa polskiego rządu 13 grudnia 2023 roku. Z kolei 6 sierpnia 2025 roku Karol Nawrocki został zaprzysiężony na nowego prezydenta. Od tego czasu - jak oceniają respondenci nowego sondażu Instytutu Badań Pollster - relacje między tymi dwoma punktami władzy w Polsce są napięte.

Sondaż. Polacy o relacji Nawrockiego z rządem Tuska

Badanie przeprowadzono na zlecenie "Super Expressu". Polacy zostali zapytani, jak oceniają współpracę głowy państwa z gabinetem premiera. Większość ankietowanych (80 proc.) odpowiedziała, że uważa ją za złą. Pozostałych 20 proc. oceniło ją pozytywnie.

 

Zdaniem eksperta, taki wynik świadczy, że Polacy są świadomi, iż członkowie rządu oraz prezydent reprezentują dwa odmienne środowiska polityczne, wobec czego różnią się od siebie poglądami.

 

Ta sama sondażownia, również na zlecenie "Super Expressu", zapytała także o stosunek wyborców do koalicji rządzącej oraz do samego premiera.

Część Polaków odwraca się od premiera i koalicji rządzącej

Na pytanie - "Czy uważasz, że Donald Tusk powinien przestać być premierem?" - 52 proc. ankietowanych odpowiedziało "tak", a przeciw było 34 proc. Pozostałe 14 proc. respondentów wybrało opcję "nie mam zdania".

 

Z kolei na pytanie, czy wyborcy partii koalicji rządzącej nadal głosowaliby na nią po dwóch latach od wyborów, 65 proc. zapewniło, że powtórzyłoby swój wybór. Natomiast 22 proc. respondentów nie oddałoby tego samego głosu ponownie.

 

Sondaże zostały zrealizowane przez Instytut Badań Pollster 11-12.10.2025 r. na próbie 1002 dorosłych Polaków.

 

