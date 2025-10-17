Pytany o to, czy spodziewał się wyroku, który zapadł w jego sprawie, Wołodymyr Żurawlow stwierdził, że "zawsze jest nadzieja". Przyznał, że bardzo chciał takiego rozwiązania, ale nie mógł być jego pewien.

Zapytany wprost przez prowadzącego program Grzegorza Kępkę, czy jest odpowiedzialny za wysadzenie rurociągu Nord Stream, mężczyzna zaprzeczył. - Nie popełniłem żadnego przestępstwa i moje działania nie są jakimś przestępstwem wobec Niemiec. Nie wysadziłem tego Nord Stream - wskazał.

Wołodymyr Żurawlow w "Debacie Gozdyry": Nie wysadziłem Nord Stream

Żurawlow stwierdził, że nie wie, czy zgodnie z prawem po ewentualnej ekstradycji do Niemiec, tamtejszy rząd mógłby przekazać go stronie rosyjskiej, ale zasugerował, że w warunkach wojennych wszystko jest możliwe. Jak przyznał, w Polsce czuje się obecnie dobrze.

- Odnośnie bezpieczeństwa, ja nie popełniłem żadnego przestępstwa, nie mam czegoś takiego, że nie mogę czuć się bezpiecznie. Jestem niesłusznie podejrzewany w tej sprawie (wysadzenia Nord Stream - red.) - powiedział, dodając że nie czuje się również zagrożony ewentualnym odwetem strony rosyjskiej.

Pytany o plany na przyszłość, zapewnił, że nie ma planów wyprowadzki z naszego kraju. - Już ponad 3,5 roku mieszkamy w Polsce. Dzieci chodzą do polskich placówek nauczania i myślę, że zostaniemy tu i dalej będziemy mieszkali - zapowiedział.

ZOBACZ: Afera w Niemczech. "Marionetka Moskwy" z AfD chce lecieć do Rosji

Żurawlow stwierdził, że był zaskoczony wydaniem wobec niego europejskiego nakazu dochodzeniowego. - Nie wiedziałem o co chodzi, po co - mówił, dodając że zatrzymania dokonali Niemcy "rękami Polski".

WIDEO: "Nie czułem się jak złodziej". Żurawlow o pobycie w polskim areszcie

Twoja przeglądarka nie wspiera odtwarzacza wideo...

Mężczyzna przyznał jednak, że nie ma żalu i zastrzeżeń do działania polskich służb, a w areszcie tak naprawdę nie był traktowany jak bandyta. - Chcę podziękować wszystkim. Kiedy byłem w areszcie nie czułem się jak złodziej, a po prostu człowiek, który został błędnie oskarżony, podejrzany, takie było odczucie ze strony wszystkich, że nie jestem żadnym przestępcą - opowiadał.

Polska nie wyda Żurawlowa Niemcom. Sąd podjął decyzję

W piątek Sąd Okręgowy w Warszawie podjął decyzję o odmowie wydania stronie niemieckiej podejrzanego o wysadzenie gazociągu Nord Stream Wołodymyra Żurawlowa. Postanowiono również o uchylenie mu tymczasowego aresztu.

Sędzia przychylił się do wniosku obrońcy podejrzanego, że nie można mieć pewności, że jego klienta w Niemczech czekałby sprawiedliwy proces. Co więcej, zwrócił też uwagę, że obywatel Ukrainy nie może odpowiadać za zniszczenie infrastruktury, która należy do państwa będącego w stanie wojny z jego ojczyzną.

ZOBACZ: Miał wysadzić Nord Stream. Warszawski sąd zdecydował o przyszłości Wołodymyra Żurawlowa

- Sąd polski nie dysponuje w tej sprawie żadnymi dowodami. Strona niemiecka przesłała jedynie bardzo ogólne informacje, które zmieściłyby się na kartce papieru - powiedział.

Decyzję skomentował też polski premier. "Polski sąd odmówił ekstradycji do Niemiec Ukraińca podejrzewanego o wysadzenie Nord Stream 2 i zwolnił go z aresztu. I słusznie. Sprawa zamknięta" - napisał Donald Tusk w mediach społecznościowych.

Zatrzymanie Wołodymyra Żurawlowa. Sprawa wysadzenia Nord Stream 2

Żurawlow został zatrzymany w Polsce 30 września, w związku z wydanym przez Federalny Trybunał Sprawiedliwości w Karlsruhe europejskim nakazem dochodzeniowym. Podejrzewany jest o sabotaż konstytucyjny, zniszczenie mienia oraz rurociągu Nord Stream 2. Sam twierdzi, że nie miał nic wspólnego z atakiem.

ZOBACZ: Miał wysadzić Nord Stream. Włochy wstrzymują ekstradycję Ukraińca

Nord Stream był gazociągiem poprowadzonym po dnie Bałtyku, od Wyborgu w Rosji do Greifswaldu w Niemczech. W latach 2011-22 transportowano nim gaz ziemny. Jego funkcjonowanie zakończyła seria wybuchów, która przyczyniła się do jego zniszczenia 26 września 2022 r.

Węgry oburzone decyzją sądu w sprawie Żurawlowa

Polska nie tylko wypuściła terrorystę, ale wręcz go celebruje - stwierdził w piątek na X szef węgierskiego MSZ Peter Szijjarto. Dyplomata skomentował wpis premiera Polski Donalda Tuska, w którym pochwalił on decyzję sądu o odmowie ekstradycji mężczyzny podejrzewanego o wysadzenie Nord Stream 2.

ZOBACZ: Węgierski polityk uderza w Tuska. "Broni terrorystów"



"Skandaliczne: według Polski jeśli nie podoba ci się jakaś infrastruktura w Europie, możesz ją wysadzić. W ten sposób dali wstępną zgodę na ataki terrorystyczne w Europie. Polska nie tylko wypuściła terrorystę, ale wręcz go celebruje – oto gdzie znajduje się europejska praworządność" - napisał minister Szijjarto.

Widziałeś coś ważnego? Przyślij zdjęcie, film lub napisz, co się stało. Skorzystaj z naszej Wrzutni