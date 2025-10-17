W Polsce ok. 1,9 mln osób żyje poniżej minimum egzystencji - wynika z raportu EAPN Polska. W dokumencie podkreślono, że ok. 975 tys. skrajnie ubogich jest całkowicie poza systemem pomocy społecznej.

Choć zakres skrajnego ubóstwa spadł na przestrzeni minionych 12 miesięcy m.in. dzięki wzrostowi płacy minimalnej czy opanowaniu inflacji, w tym samym czasie około 500 tysięcy Polaków znalazło się w ubóstwie relatywnym.

Raport o ubóstwie w Polsce

W raporcie wskazano, że dzięki wyższym zarobkom, opanowaniu poziomu inflacji i podwyżce świadczenia 800 plus, zasięg skrajnego ubóstwa spadł z 6,6 proc. (ok. 2,5 mln osób) w 2023 r. do 5,2 proc. (ok. 1,9 mln osób) w 2024 r.

Autorzy zauważają, że życie poniżej minimum egzystencji przez dłużej niż dwa miesiące stanowi zagrożenia dla zdrowia fizycznego.

Badanie EAPN pokazuje jednocześnie, że spadek skrajnego ubóstwa został przyćmiony przez wzrost ubóstwa relatywnego w tym samym czasie (wydatki poniżej 50 proc. średniej krajowej), które wzrosło z 12,2 proc. (4,6 mln) do 13,3 proc. (5 mln osób).

"Ten wzrost to ostrzeżenie, że ignorowanie problemu ubóstwa źle się skończy. W okresie ożywienia gospodarczego tempo wzrostu konsumpcji ubogich rodzin nie nadąża za resztą społeczeństwa" – zauważył w raporcie przewodniczący EAPN Polska dr hab. Ryszard Szarfenberg.

W dokumencie czytamy, że mimo ubiegłorocznych zapowiedzi, nie doszło do koniecznej reformy kryteriów dochodowych.

"Kluczowym problemem, kompromitującym polską politykę zabezpieczenia społecznego, jest utrzymująca się od 2023 r. luka socjalna" - zaznaczono.

Polska polityka socjalna nie działa? Eksperci apelują

W sprawozdaniu EAPN wśród największych współczesnych problemów społecznych wskazano: ubóstwo transportowe (dotyka 2,5 mln osób), ubóstwo żywnościowe oraz realną skalę bezdomności (ponad 53 tys. osób), które pozostają poza radarem oficjalnej polityki.

W odpowiedzi na te wyzwania, EAPN Polska wezwało polityków do natychmiastowego interwencyjnego działania. W dokumencie wskazano także słabości polskich dokumentów strategicznych w obszarze walki z ubóstwem i wykluczeniem społecznym, na poziomie ogólnokrajowym, regionalnym i lokalnym.

"Problemy te niestety są obecne również w projekcie Strategii Rozwoju Polski do 2035 r., gdzie cele związane z redukcją ubóstwa i nierówności zostały całkowicie pominięte” – dodał przewodniczący EAPN Polska.

W 2026 r. wejdzie w życie pierwsza unijna strategia walki z ubóstwem. Zdaniem ekspertów, polski rząd powinien naprawić istniejące od lat błędy w polityce społecznej, na które wskazuje także Komisja Europejska.

