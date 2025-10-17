Majątek prezydenta będzie jawny. "Nie ma nic do ukrycia"

- Mogę państwa zapewnić, że nic się nie zmieniło, jeśli chodzi o stan majątku pana prezydenta Karola Nawrockiego - przekonywał w rozmowie z Marcinem Fijołkiem Leśkiewicz.

Ostatnie upublicznione oświadczenie majątkowe Karola Nawrockiego pochodzi z czasów, gdy kierował Instytutem Pamięci Narodowej. Teraz, na dwa miesiące po rozpoczęciu jego prezydenckiej kadencji, Nawrocki ma wyrazić zgodę na ujawnienie swoich zarobków.

Prezydent ujawni swój majątek. Rzecznik złożył deklarację

Mimo trwającej już kilka miesięcy prezydentury Karola Nawrockiego, dotychczas na stronach Sądu Najwyższego widniały jedynie oświadczenia majątkowego poprzedniego prezydenta, Andrzeja Dudy.

Jak poinformował w programie "Gość Wydarzeń" rzecznik Prezydenta RP Rafał Leśkiewicz, Nawrocki ma zamiar już wkrótce upublicznić swoje zarobki.

ZOBACZ: Wójcik zaskoczył podziękowaniami. "Odegraliście kapitalną rolę"

- Zaskoczę pana, panie redaktorze i wszystkich telewidzów. Pan prezydent chce ujawnić swoje oświadczenie majątkowe. Pan prezydent skieruje pismo do I Prezes SN, w którym wyrazi zgodę na upublicznienie swojego oświadczenia majątkowego - mówił Leśkiewicz.

Zdaniem przedstawiciela Kancelarii Prezydenta, Nawrocki "nie ma nic do ukrycia, co też pokazał w trakcie kampanii wyborczej, publikując swoje oświadczenia z poprzednich lat".

Nawrocki opublikuje oświadczenie majątkowe z dwumiesięcznym opóźnieniem

Zgodnie z przepisami, przyszła głowa państwa jeszcze przed rozpoczęciem kadencji powinna złożyć oświadczenie majątkowe do pierwszej Prezes Sądu Najwyższego.

ZOBACZ: Premier reaguje na incydent przed biurem PO. Nawiązał do Bąkiewicza

Oprócz przekazania samego dokumentu, prezydent musi dodać do niego formalną zgodę na ujawnienie jego szczegółów opinii publicznej. Jak twierdzi Rafał Leśkiewicz, Karol Nawrocki wyrazi taką zgodę w najbliższym czasie.

Ostatni dokument informujący o stanie majątku Nawrockiego pochodzi z 2021 roku. W okresie prezesury w Instytucie Pamięci Narodowej, zadeklarował on że posiada 48 tys. zł w gotówce, samochód z 2011 roku oraz jest współwłaścicielem trzech mieszkań.

Widziałeś coś ważnego? Przyślij zdjęcie, film lub napisz, co się stało. Skorzystaj z naszej Wrzutni