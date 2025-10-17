Legendarny gitarzysta Kiss nie żyje. Dramatyczne okoliczności, "jesteśmy całkowicie zdruzgotani"

Frehley był gitarzystą prowadzącym w pierwszym składzie zespołu Kiss. Popularność przyniosła mu wirtuozyjna umiejętność gry na instrumencie, ale także charakterystyczny wizerunek grupy. Muzycy występowali na scenie w wymyślnych kreacjach i makijażu imitującym kosmos.

Jak podaje CNN, Ace Frehley zmarł w otoczeniu rodziny w Morristown w stanie New Jersey. Jego agent ujawnił, że kilka tygodni wcześniej muzyk upadł w swoim studiu i doznał wylewu krwi do mózgu. Był hospitalizowany i podłączony do respiratora, a w ostatnim czasie jego stan się pogorszył. Oficjalnie jednak nie podano jeszcze przyczyny zgonu.

Śmierć legendy Kiss. Ace Frehley walczył o życie w szpitalu

W oświadczeniu po śmierci członkowie przekazali, że są "całkowicie zdruzgotani" i że to "złamało im serce". Wspomnieli muzyka jako dobrego człowieka, który potrafił obdarowywać innych swoim ciepłem i uśmiechem.

"Jesteśmy załamani odejściem Ace'a Frehleya. Był niezbędnym i niezastąpionym żołnierzem rocka podczas jednych z najbardziej formujących rozdziałów zespołu i jego historii. On jest i zawsze będzie częścią dziedzictwa KISS. Nasze myśli są z Jeanette, Monique i wszystkimi, którzy go kochali, w tym z naszymi fanami na całym świecie" - przekazano na profilu zespołu na Facebooku.

Kariera Ace'a Frehleya w zespole Kiss

Mimo że Kiss powstał z inicjatywy Paula Stanleya i Gene’a Simmonsa, to jednak Ace Frehley miał znaczący wpływ na jego funkcjonowanie. Rozpoznawalne na całym świecie logo, które z uwagi na podobieństwo do symboli niemieckiej Schutzstaffel wzbudzało kontrowersje, to projekt jego autorstwa - aktualnie uznawany za jedną z ikon popkultury.

W 1978 roku Frehley i wszyscy pozostali członkowie zespołu wydali w tym samym momencie osobne solowe płyty. Było to bezprecedensowe wydarzenie, którego później nie powtórzono. Album Ace'a zdobył ogromną popularność i wylansował przebojowy singiel "New York Groove".

Frehley opuścił Kiss po raz pierwszy w 1982 roku. W zespole występował jeszcze w latach 1996-2002, kiedy zdecydowano o jego reaktywacji. Później rozwijał karierę solową.

