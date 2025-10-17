Krytyczny apel WHO z Bliskiego Wschodu. "Choroby zakaźne wymykają się spod kontroli"
Choroby zakaźne w Strefie Gazy "wymykają się spod kontroli" - ostrzega Światowa Organizacja Zdrowia (WHO). Brakuje środków medycznych, rozprzestrzenianie wirusów i bakterii odbywa się szybciej, niż są w stanie zapobiec temu wolontariusze medyczni. - Mówimy o gigantycznej ilości pracy - przekazała agencji AFP dyrektor regionalna organizacji Hanan Balkhy.
Obecnie na spornym terytorium - jak podkreśla przedstawicielka WHO - funkcjonuje 13 z 36 szpitali, a i tak tylko częściowo. Nagła pomoc medyczna bywa niemożliwa. Jeszcze do niedawna - przed przyjęciem pierwszej fazy planu pokojowego między Izraelem i Hamasem - większość pomocy humanitarnej była blokowana przez izraelską armię.
- Czy to zapalenie opon mózgowych, biegunka, choroby układu oddechowego, w każdym z tych przypadków mówimy o gigantycznej ilości pracy - powiedziała agencji AFP w Kairze Hanan Balkhy, dyrektor regionalna organu ONZ ds. zdrowia.
Strefa Gazy. Pomoc medyczna utrudniona, brakuje lekarzy
Światowa Organizacja Zdrowia przekazała w oddzielnym komunikacie, że dzięki złagodzeniu sytuacji na Bliskim Wschodzie znów pojawiła się nadzieja na skuteczne ratowanie życia - pomoc i opiekę zdrowotną, z których będą mogli skorzystać Palestyńczycy.
"W tym tygodniu z naszego południowego magazynu wysłano ponad 220 palet niezbędnych leków i środków medycznych do partnerów wspierających szpitale w Strefie Gazy" - napisano na profilu WHO in occupied Palestinian territory na platformie X.
Balkhy zauważyła jednak, że "wyzwania są niewyobrażalne". - Potrzebujemy więcej paliwa, aby dotrzeć do Gazy, potrzebujemy więcej żywności, więcej sprzętu medycznego, leków, medyków, lekarzy - wymieniała w wywiadzie z AFP. Izrael, mimo odblokowania częściowej pomocy, jest wzywany przez międzynarodowe organizacje humanitarne do całkowitego zniesienia ograniczeń na transport medykamentów.
Głód w Strefie Gazy. WFP pilnie ściąga zapasy żywności
WHO twierdzi ponadto, że w szpitalach, które przetrwały ofensywę, z głodem mierzy się też sam personel. Według organizacji dane udostępnione przez Hamas - wskazujące na 68 tys. ofiar wojny w Strefie Gazy - są wiarygodne.
Natomiast szerzące się choroby zakaźne zagrażają szczególnie dzieciom. - Z systemu opieki zdrowotnej zostało bardzo niewiele. Macie dzieci, które urodziły się w ciągu ostatnich dwóch lat, z których - jak zakładam - wiele nie otrzymało żadnej szczepionki - oceniła szefowa regionalnego oddziału WHO.
Jak podaje "The Guardian" - powołując się na dane ze Światowego Programu Żywnościowego ONZ (WFP) - wolontariusze w Strefie Gazy próbują zapanować nie tylko nad chorobami, ale i nad głodem.
Rzeczniczka WFP powiedziała na konferencji prasowej w Genewie, że od soboty do środy około 230 ciężarówek z 2800 tonami żywności wjechało do Gazy. - Im szybciej uda nam się dostarczyć pomoc, tym więcej istnień ludzkich możemy uratować - zaapelowała.
