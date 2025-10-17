Obecnie na spornym terytorium - jak podkreśla przedstawicielka WHO - funkcjonuje 13 z 36 szpitali, a i tak tylko częściowo. Nagła pomoc medyczna bywa niemożliwa. Jeszcze do niedawna - przed przyjęciem pierwszej fazy planu pokojowego między Izraelem i Hamasem - większość pomocy humanitarnej była blokowana przez izraelską armię.

- Czy to zapalenie opon mózgowych, biegunka, choroby układu oddechowego, w każdym z tych przypadków mówimy o gigantycznej ilości pracy - powiedziała agencji AFP w Kairze Hanan Balkhy, dyrektor regionalna organu ONZ ds. zdrowia.

Strefa Gazy. Pomoc medyczna utrudniona, brakuje lekarzy

Światowa Organizacja Zdrowia przekazała w oddzielnym komunikacie, że dzięki złagodzeniu sytuacji na Bliskim Wschodzie znów pojawiła się nadzieja na skuteczne ratowanie życia - pomoc i opiekę zdrowotną, z których będą mogli skorzystać Palestyńczycy.

"W tym tygodniu z naszego południowego magazynu wysłano ponad 220 palet niezbędnych leków i środków medycznych do partnerów wspierających szpitale w Strefie Gazy" - napisano na profilu WHO in occupied Palestinian territory na platformie X.

Since the ceasefire in #Gaza, @WHO has been scaling up deliveries of medical supplies to health facilities.



This week, more than 220 pallets of essential medicines and medical supplies were dispatched from our southern warehouse for partners supporting hospitals across Gaza.… pic.twitter.com/A2HCIFeQJz — WHO in occupied Palestinian territory (@WHOoPt) October 16, 2025

Balkhy zauważyła jednak, że "wyzwania są niewyobrażalne". - Potrzebujemy więcej paliwa, aby dotrzeć do Gazy, potrzebujemy więcej żywności, więcej sprzętu medycznego, leków, medyków, lekarzy - wymieniała w wywiadzie z AFP. Izrael, mimo odblokowania częściowej pomocy, jest wzywany przez międzynarodowe organizacje humanitarne do całkowitego zniesienia ograniczeń na transport medykamentów.

Głód w Strefie Gazy. WFP pilnie ściąga zapasy żywności

WHO twierdzi ponadto, że w szpitalach, które przetrwały ofensywę, z głodem mierzy się też sam personel. Według organizacji dane udostępnione przez Hamas - wskazujące na 68 tys. ofiar wojny w Strefie Gazy - są wiarygodne.

Natomiast szerzące się choroby zakaźne zagrażają szczególnie dzieciom. - Z systemu opieki zdrowotnej zostało bardzo niewiele. Macie dzieci, które urodziły się w ciągu ostatnich dwóch lat, z których - jak zakładam - wiele nie otrzymało żadnej szczepionki - oceniła szefowa regionalnego oddziału WHO.

Jak podaje "The Guardian" - powołując się na dane ze Światowego Programu Żywnościowego ONZ (WFP) - wolontariusze w Strefie Gazy próbują zapanować nie tylko nad chorobami, ale i nad głodem.

Rzeczniczka WFP powiedziała na konferencji prasowej w Genewie, że od soboty do środy około 230 ciężarówek z 2800 tonami żywności wjechało do Gazy. - Im szybciej uda nam się dostarczyć pomoc, tym więcej istnień ludzkich możemy uratować - zaapelowała.

