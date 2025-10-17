Warszawscy policjanci zabezpieczyli miejsce incydentu i ustalają przebieg zdarzeń. W stolicy trwają poszukiwania dwójki mężczyzn podejrzanych o atak.

Zdaniem posła PO Witolda Zembaczyńskiego, sprawcy "wykrzykiwali coś na temat Platformy Obywatelskiej".

Atak na biura PO w Warszawie. Trwa akcja policji

Do niebezpiecznego zdarzenia doszło w piątek po godzinie 15 w budynku Czytelnia niedaleko Sejmu. Dwóch mężczyzn miało zjawić się przed budynkiem, trzymając butelkę z nieznaną substancją.

Próbowali ją podpalić i rzucić w drzwi, jednak dzięki reakcji świadka, który odepchnął jednego z mężczyzn, butelka rozbiła się przed wejściem.

Skandal‼️



Ktoś przed chwilą rzucił koktajl mołotowa przy ul. Wiejskiej 12a i go podpalił. Sprawca uciekając wykrzykiwał coś na temat Platformy Obywatelskiej. Rzucał szkłem w stronę interweniującego świadka. pic.twitter.com/N15SmePBDk — Witold Zembaczyński🇵🇱 (@WZembaczynski) October 17, 2025

Służby ustalają, jaka dokładnie substancja znajdowała się w butelce, którą posiadali napastnicy.

- Była to substancja palna, dlatego, że doszło tam do odymienia samego wejścia. Powinniśmy uzbroić się w cierpliwość i zaczekać na oficjalne stanowisko służb - mówił na antenie Polsat News poseł PO Adrian Witczak.

Napastnicy, którzy najprawdopodobniej wykrzykiwali obraźliwe hasła na temat Platformy Obywatelskiej, uciekli z miejsca zdarzenia. Obecnie poszukują ich warszawscy policjanci.

- Widzimy do czego negatywne nastroje społeczne, które w ostatnich tygodniach były podgrzewane przez polityków, prowadzą - dodał poseł Platformy Obywatelskiej.

Incydent w centrum Warszawy. Służby ustalają szczegóły

- Na miejscu trwają czynności policyjne - przekazał w rozmowie z Interią mł. asp. Jakub Pacyniak z KRP I Śródmieście. Jak dodał, służby ustalają przebieg zdarzenia.

Oficer prasowy przekazał, że nie ma informacji o osobach poszkodowanych w incydencie.

- Z racji tego, że jest ustalane, co wydarzyło się na ul. Wiejskiej, to nie można potwierdzić żadnej z wersji zdarzenia - dodał.

