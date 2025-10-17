Będą pracować mniej. Chodzi o prawie 100 firm w Polsce
- W zagranicznych firmach, które wprowadziły czterodniowy tydzień pracy przychody pozostały na podobnym poziomie, a zyski nie zmalały - mówił na antenie Polsat News ekspert rynku pracy Krzysztof Inglot. Pilotażowy program od przyszłego roku obejmie blisko 100 polskich przedsiębiorstw. Wielkie zmiany wejdą w życie m.in. w Urzędzie Żeglugi Śródlądowej w Szczecinie.
Od 1 stycznia 2026 roku blisko 100 firm weźmie udział w pilotażowym programie skróconego tygodnia pracy. Projekt składa się z dwóch faz - w pierwszej czas pracy zostanie skrócony o 10 proc., a w drugiej o kolejne 20 proc. Budżet projektu to 50 mln złotych.
Ekspert rynku pracy Krzysztof Inglot zwrócił uwagę na moment, w którym odbędzie się pilotażowy projekt. - Co miesiąc bezrobocie w Polsce wzrasta o 0,2 proc. Wpływ na to mają sztuczna inteligencja i robotyzacja. Projekt sprawdzi, czy z punktu widzenia gospodarki możliwe jest pracowanie cztery dni w tygodniu - wskazał.
Gość Polsat News dodał, że rozwiązanie takie było już wprowadzane przez urzędy. To właśnie tam koordynacja takich zmian wydaje się łatwiejsza niż w prywatnych przedsiębiorstwach. - Ważne jednak, że jednostki publiczne są zainteresowane takim rozwiązaniem - podkreślił Inglot.
Rozwiązanie czterodniowego tygodnia pracy było także sprawdzane za granicą. W różnych projektach wzięło udział wiele firm i instytucji publicznych. Ekspert podkreślił, że we wszystkich tych firmach przychody nie spadły, a zyski pozostały na nie mniejszym poziomie. - Wydaje się, że ten "work-life-balance" przynosi efekty - podsumował.
Na temat projektu wypowiedział się także dr inż. Piotr Durajczyk - dyrektor Urzędu Żeglugi Śródlądowej w Szczecinie, które wdroży czterodniowy tydzień pracy od przyszłego roku. - Jesteśmy małym, ale ambitnym urzędem. Nie chodzi nam o to, aby pracować mniej, ale żeby pracować bardziej efektywnie - podkreślił na antenie Polsat News Durajczyk.
- Jako administracja publiczna borykamy się z problemem naborów. Chcemy pokazać, że administracja też może być dobrym pracodawcą, który wykorzystuje nowoczesne narzędzia - zaznaczył urzędnik. Dodał, że "pracownicy nie będą pracować krócej, a zgodnie z harmonogramem pracownik będzie mógł odebrać sobie dodatkowy płatny dzień wolny - wyjaśnił.
