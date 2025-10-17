Zobacz więcej
Adam Bielan w programie "Gość Wydarzeń". Oglądaj na żywo od 19:15
Polska
Adam Bielan będzie gościem Marcina Fijołek w piątkowym wydaniu programu "Gość Wydarzeń". Transmisja na żywo od godz. 19:15 w Polsacie, Polsat News, Wydarzeniach24, Interii i na polsatnews.pl.
Adam Bielan w programie "Gość Wydarzeń"
W programie między innymi o wypowiedziach eurodeputowanego o tym, kto i kiedy może zastąpić Donalda Tuska na stanowisku premiera.
