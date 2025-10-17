Adam Bielan w programie "Gość Wydarzeń". Oglądaj na żywo od 19:15

Polska

Adam Bielan będzie gościem Marcina Fijołek w piątkowym wydaniu programu "Gość Wydarzeń". Transmisja na żywo od godz. 19:15 w Polsacie, Polsat News, Wydarzeniach24, Interii i na polsatnews.pl.

Polsat News
Adam Bielan w programie "Gość Wydarzeń"
W programie między innymi o wypowiedziach eurodeputowanego o tym, kto i kiedy może zastąpić Donalda Tuska na stanowisku premiera.

 

Pozostałe odcinki programu można zobaczyć TUTAJ.

 

Maciej Olanicki / polsatnews.pl
