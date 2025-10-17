Adam Bielan w programie "Gość Wydarzeń"

W programie między innymi o wypowiedziach eurodeputowanego o tym, kto i kiedy może zastąpić Donalda Tuska na stanowisku premiera.

Pozostałe odcinki programu można zobaczyć TUTAJ.

Widziałeś coś ważnego? Przyślij zdjęcie, film lub napisz, co się stało. Skorzystaj z naszej Wrzutni