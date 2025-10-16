Według zapowiedzi nowego dyrektora generalnego Philippa Navratila prace ma stracić około 16 tysięcy ludzi. Proces redukcji zatrudnienia zostanie rozłożony na dwa lat.

- Świat się zmienia, a Nestle musi zmieniać się szybciej. Będzie to obejmowało podejmowanie trudnych, ale koniecznych decyzji o redukcji zatrudnienia w ciągu najbliższych dwóch lat. Zrobimy to z szacunkiem i transparentnością - powiedział Nevratil, cytowany przez "The Guardian".

Nestle wprowadza cięcia. Zwolni tysiące pracowników

Międzynarodowy koncern spożywczy z siedzibą w Szwajcarii sprecyzował, że cięcia dotkną 12 tysięcy pracowników umysłowych i czterech tysięcy wykonujących obowiązki na taśmach produkcyjnych i linii dostaw. Łącznie chodzi o blisko 6 proc. globalnych zasobów ludzkich Nestle.

Właściciel takich marek jak KitKat i Nescafe zamierza w ten sposób obniżyć koszty utrzymania przy jednoczesnym zwiększeniu sprzedaży. Spodziewana oszczędność ma wynieść 3 mld franków szwajcarskich (ok. 13,7 mld zł) do 2027 roku.

Cięcia budżetowe zostały zapowiedziane po raz pierwszy, gdy Nestle odnotowało spadek wpływu ze sprzedaży o 1,9 proc. rok do roku, mimo że w ujęciu organicznym sprzedaż wzrosła o 3,3 proc. Winą obarczono presję inflacyjną i wyższe koszty zakupu kawy i kakao.

- Będziemy odważniej inwestować na dużą skalę i napędzać innowacje, aby zapewnić przyspieszony wzrost i zadbać o wartości - powiedział dyrektor generalny.

Fabryki Nestle także w Polsce

Firma tłumaczy, że "promuje kulturę myślenia o wynikach i nie akceptuje utraty udziału w rynku". Jak przy tym podkreśla, "każde zwycięstwo jest nagradzane".

Według informacji przekazanych przez Nestle w Polsce znajduje się siedem zakładów produkcyjnych i siedziba w Warszawie, w których pracuje ok. pięć tysięcy osób. Koncern wytwarza w nich m.in. kawę, słodycze, przyprawy, dania dla dzieci i zwierząt, a także butelkuje wodę.

Zwolnienia w Nestle. Co z fabrykami w Polsce?

Polsatnews.pl zwróciliśmy się do firmy Nestle z prośbą o informacje czy zwolnienia dotkną również polskich zakładów. Poprosiliśmy także o wyjaśnienie, jakie działania przedsiębiorstwo podejmie w celu zminimalizowania skutków masowej redukcji zatrudnienia.

Z otrzymanego komunikatu wynika, że zwolnienia są globalne, bez sprecyzowania ich rozłożenia na poszczególne kraje.

"Nestlé planuje podjęcie działań w celu zwiększenia efektywności operacyjnej, m.in. poprzez wykorzystanie centrów usług wspólnych oraz automatyzację procesów, wspierając tym samym transformację biznesową. Zmiany te obejmują planowaną globalną redukcję zatrudnienia na poziomie około 16 000 etatów w ciągu najbliższych dwóch lat, z uwzględnieniem odpowiednich konsultacji oraz z poszanowaniem zasad transparentności i szacunku wobec pracowników.



Ponadto, Nestlé zwiększa swój cel oszczędnościowy do 3 miliardów CHF do końca 2027 roku - w porównaniu do wcześniej ogłoszonego poziomu 2,5 miliarda CHF - poprzez wdrożenie szeregu działań optymalizacyjnych".

