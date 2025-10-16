ZUS od lat wypłacał tym emerytom za mało. Jedna decyzja zmieniła wszystko

Ustawa z 11 maja 2012 roku, obowiązująca od 1 stycznia 2013 roku, wprowadziła nowy mechanizm obliczania emerytur - odliczanie od podstawy wymiaru sumy kwot pobranych wcześniej świadczeń. W efekcie osoby, które pobierały wcześniejszą emeryturę przed wejściem w życie nowych przepisów, po przejściu na emeryturę powszechną otrzymywały znacznie niższe sumy.

Co zmienił wyrok Trybunału Konstytucyjnego?

Trybunał Konstytucyjny orzekł, że art. 25 ust. 1b ustawy z 1998 r. o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych jest niezgodny z konstytucją w odniesieniu do osób, które złożyły wniosek o przyznanie świadczeń przed 6 czerwca 2012 r., .

Trybunał Konstytucyjny uznał, że osoby, które zdecydowały się przejść na wcześniejszą emeryturę, nie mogły przewidzieć, iż w przyszłości wprowadzone zostaną regulacje obniżające wartość ich świadczeń.

Wyrok obliguje ZUS do ponownego przeliczenia wysokości świadczeń, bez pomniejszania ich o kwoty już wypłacone. Co więcej, otwiera możliwość uzyskania przez seniorów wyrównań za okres do trzech lat wstecz.

Dzięki orzeczeniu świadczenia emerytalne od 150 do 200 tys. seniorów mogą wzrosnąć nawet o 1200 zł - podał Rzecznik Praw Obywatelskich.

Jak skorzystać na wyroku Trybunału Konstytucyjnego?

Aby ubiegać się o korektę emerytury, wniosek o wcześniejsze świadczenie musiał zostać złożony przed 6 czerwca 2012 roku. Jeśli senior wystąpił o nie po tej dacie, wyrok nie ma do niego zastosowania.

Co więcej, emerytura powszechna musiała zostać przyznana po 1 stycznia 2013 roku. Osoby, które dopiero po tej dacie przeszły na wcześniejszą emeryturę, nie są objęte orzeczeniem i nie mogą domagać się przeliczenia.

Aby otrzymać wyrównanie, konieczne jest złożenie wniosku do ZUS. Należy w nim podać dane osobowe oraz powołać się na wyrok Trybunału Konstytucyjnego. Instytucja może odpowiedzieć odmownie, powołując się m.in. na to, że wyrok nie został jeszcze opublikowany w Dzienniku Ustaw.

W takim wypadku można złożyć odwołanie do Wydziału Pracy i Ubezpieczeń Społecznych Sądu Okręgowego. Jak pokazuje praktyka, sądy przychylają się do stanowisk emerytów.

