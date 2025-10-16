W czwartkowym "Graffiti" gościem jest szef Kancelarii Prezydenta Zbigniew Bogucki. Prowadzący program Marcin Fijołek pyta gościa m. in. o ocenę rządu Donalda Tuska. Transmisja trwa w Polsacie, Polsat News, Interii i polsatnews.pl.