Zbigniew Bogucki w "Graffiti". Transmisja na żywo w Polsat News
Polska
W czwartkowym "Graffiti" gościem jest szef Kancelarii Prezydenta Zbigniew Bogucki. Prowadzący program Marcin Fijołek pyta gościa m. in. o ocenę rządu Donalda Tuska. Transmisja trwa w Polsacie, Polsat News, Interii i polsatnews.pl.
Szef Kancelarii Prezydenta Zbigniew Bogucki
Wcześniejsze odcinki programu dostępne tutaj.
