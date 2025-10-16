Wyniki losowania Lotto na 16 października. Sprawdź, czy wygrałeś

Wyniki losowania Lotto

Losowania Lotto odbywają się trzy razy w tygodniu – we wtorki, czwartki oraz soboty o godzinie 22:00. Ostatnie wylosowane liczby, z losowania które odbyło się 16 października 2025 roku, to:

6, 7, 17, 30, 49, 39

W grze Lotto typuje się 6 liczb z 49 możliwych, a cena jednego zakładu wynosi 3 zł za zakład. Kumulacja na najbliższe losowanie wynosi aż trzy miliony złotych. Następne losowanie Lotto odbędzie się w sobotę, 18 października 2025 roku o godzinie 22:00.

Najwyższą wygraną w Lotto do tej pory było trzydzieści sześć milionów złotych, zdobyte 16 marca 2017 roku w Skrzyszowie.

Wyniki dla Lotto Plus

Losowania Lotto Plus również odbywają się trzy razy w tygodniu – we wtorki, czwartki oraz soboty. Ostatnie wylosowane liczby, z losowania które odbyło się 16 października 2025 roku, to:

30, 24, 22, 23, 9, 44

W grze Lotto Plus nie skreślamy nowych liczb – gramy tymi samymi, które wybraliśmy w Lotto. Aby zagrać w Lotto Plus, należy zakupić co najmniej jeden zakład Lotto (kosztujący 3zł) i dopłacić 1zł. W Lotto Plus nie ma kumulacji, a wygrane są gwarantowane i stałe.

Najwyższa wygrana wynosi milion złotych, ostatnio padła 9 września 2025 roku w przez Internet. Następne losowanie Lotto Plus odbędzie się w sobotę, 18 października 2025 roku o godzinie 22:00.

Wyniki losowania Mini Lotto

Losowania Mini Lotto odbywają się codziennie o godzinie 22:00. Ostatnie wylosowane liczby, z losowania które odbyło się 16 października 2025 roku, to:

19, 40, 38, 22, 8

W grze Mini Lotto typuje się 5 liczb z 42 możliwych. Cena jednego zakładu to tylko 2 złote. W najbliższym losowaniu do wygrania jest 500 tysięcy złotych.

Najwyższą wygraną w Mini Lotto do tej pory było 560 tysięcy złotych, zdobyte 16 listopada 2024 roku w przez Internet. Następne losowanie Mini Lotto odbędzie się 17 października 2025 roku o godzinie 22:00.

Multi Multi – wyniki losowania

Losowania Multi Multi odbywają się codziennie o godzinie 14:00 i 22:00. Ostatnie wylosowane liczby, z losowania które odbyło się 16 października 2025 roku, to:

Losowanie o 14:00: 80, 26, 67, 16, 32, 21, 62, 69, 64, 41, 13, 63, 1, 35, 4, 27, 75, 71, 9, 54 (Plus: 54)

Losowanie o 22:00: 17, 53, 15, 3, 62, 35, 12, 11, 29, 13, 78, 7, 55, 24, 40, 1, 70, 51, 47, 42 (Plus: 42)

W grze Multi Multi można obstawiać od 1 do 10 liczb z 80, a wygrane zależą od liczby obstawionych liczb oraz stawki. Grając za 2,50 zł, można wygrać nawet dwadzieścia pięć milionów złotych.

Najwyższą wygraną w Multi Multi do tej pory było siedem milionów złotych, zdobyte 25 czerwca 2015 roku w Luboniu.

Wyniki losowania EuroJackpot

Losowania EuroJackpot odbywają się dwa razy w tygodniu – we wtorki i piątki o godzinie 20:45. Ostatnie wylosowane liczby, z losowania które odbyło się 14 października 2025 roku, to:

Liczby główne: 8, 12, 13, 49, 50

Euronumery: 2, 4

W grze EuroJackpot należy wytypować 5 liczb z 50 oraz 2 liczby z 12 (Euronumery). Cena jednego zakładu to 12,50 złotych. W najbliższym losowaniu do wygrania jest aż 290 milionów.

Najwyższą wygraną w EuroJackpot w Polsce do tej pory było 213 milionów złotych, zdobyte 12 sierpnia 2022 roku w pow. krotoszyńskim. Następne losowanie EuroJackpot odbędzie się 17 października 2025 roku o godzinie 20:45.

Wyniki losowania Kaskady

Losowania Kaskady odbywają się codziennie o godzinie 14:00 i 22:00. Ostatnie wylosowane liczby, z losowania które odbyło się 16 października 2025 roku, to:

Losowanie o 14:00: 18, 16, 13, 9, 8, 15, 12, 21, 24, 6, 10, 5

Losowanie o 22:00: 24, 14, 6, 22, 3, 10, 23, 5, 19, 1, 16, 7

W grze Kaskada należy wytypować 12 z 24 liczb. Można zagrać już za dwa zestawy liczb za jedyne 2 zł. Gracz sam decyduje czy chce grać na jedno czy na dwa losowania dziennie.

Najwyższą wygraną w Kaskadzie do tej pory było 250 tysięcy złotych, zdobyte 9 października 2025 roku w Szubinie.

Wyniki losowania Ekstra Pensji

Losowania Ekstra Pensji odbywają się od poniedziałku do piątku o godzinie 22:00, razem z losowaniem Ekstra Premii. Ostatnie wylosowane liczby, z losowania które odbyło się 16 października 2025 roku, to:

6, 2, 9, 24, 12 oraz 3

W grze Ekstra Pensja typuje się 5 liczb z 35 możliwych oraz 1 liczbę z 4. Cena jednego zakładu to 10 złotych. Główna wygrana to 5000 zł miesięcznie przez 20 lat.

Najwyższą jednorazową wygraną w Ekstra Pensji do tej pory było 50 tysięcy złotych (miesięcznie przez 20 lat), zdobyte 15 października 2017 roku w Warszawie. Następne losowanie Ekstra Pensji odbędzie się 17 października 2025 roku o godzinie 22:00.

Wyniki losowania Ekstra Premii

Losowania Ekstra Premii odbywają się od poniedziałku do piątku o godzinie 22:00. Ostatnie wylosowane liczby, z losowania które odbyło się 16 października 2025 roku, to:

35, 16, 29, 28, 1 oraz 1

W grze Ekstra Premia typuje się 5 liczb z 35 możliwych oraz 1 liczbę z 4. Cena jednego zakładu to 2 złote.

Najwyższą wygraną w Ekstra Premii do tej pory był milion złotych, zdobyty 3 października 2022 roku w miejscowości Ryczywół. Następne losowanie Ekstra Premii odbędzie się 17 października 2025 roku o godzinie 22:00.

