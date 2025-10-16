Ważą się losy francuskiego rządu. Są wyniki pierwszego głosowania

Wniosek o wotum nieufności, złożony przez skrajną lewicę, poparło 271 posłów. Do jego przyjęcia potrzebnych było 289 głosów.

Więcej informacji wkrótce.

Widziałeś coś ważnego? Przyślij zdjęcie, film lub napisz, co się stało. Skorzystaj z naszej Wrzutni