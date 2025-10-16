Ważą się losy francuskiego rządu. Są wyniki pierwszego głosowania

Pierwszy wniosek o wotum nieufności dla francuskiego rządu premiera Lecornu został odrzucony - donosi Reuters. W czwartek odbyć ma się jeszcze jedno takie głosowanie.

Ważą się losy francuskiego rządu. Są wyniki pierwszego głosowania

Wniosek o wotum nieufności, złożony przez skrajną lewicę, poparło 271 posłów. Do jego przyjęcia potrzebnych było 289 głosów.

 

Więcej informacji wkrótce.

 

Michał Blus / polsatnews.pl
FRANCJAPARLAMENTRZĄDSKRAJNA LEWICAŚWIATWOTUM NIEUFNOŚCI

