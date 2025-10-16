Przyłapany na gorącym uczynku. Truł mieszkańców, teraz musi liczyć się z karą

Podczas patrolu na warszawskiej Woli funkcjonariusze Straży Miejskiej zauważyli nad jednym z kominów ciemną i nieprzyjemnie pachnącą strugę dymu. Jak się okazało, źródłem zanieczyszczenia był jeden z warsztatów samochodowych przy ul. Górczewskiej, w którym spalano zużyty olej silnikowy.

Strażnicy miejscy stwierdzili też nieprawidłowości w gospodarce odpadami komunalnymi. Właściciel warsztatu został ukarany, a funkcjonariusze nakazali natychmiastowe zaprzestanie nielegalnych praktyk i usunięcie uchybień.

Zapowiedziano ponowną kontrolę w tym miejscu.

Spalanie oleju może nieść ze sobą poważne skutki

Mundurowi ostrzegają, że działania jak te, są niezgodne z prawem, a ponadto mogą przyczynić się do znacznego zanieczyszczenia środowiska. Spalanie takich odpadów wprowadza do atmosfery związki chemiczne groźne dla zdrowia.

Może także dojść do uwolnienia substancji takich jak: ołów, kadm, cynk, chrom i inne metale ciężkie, które mogą się osadzać w glebie, wodzie i organizmach żywych.

Wdychanie dymu z takiego spalania prowadzi do kaszlu, podrażnienia tchawicy, oskrzeli, może nasilać astmę, przewlekłe choroby płuc. Długotrwała ekspozycja może prowadzić do anemii, problemów neurologicznych (np. drżenia), uszkodzeń wątroby czy nerek.

Spalone lub nieszczelnie spalane pozostałości mogą przenikać do gleby i wody, powodując degradację ekosystemów, zatruwanie ekosystemu wodnego i utrudnianie regeneracji środowiska.

