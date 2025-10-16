Sprawa Wąsika i Kamińskiego. Jest akt oskarżenia

Prokuratura Okręgowa w Warszawie skierowała 16 października 2025 r. do Sądu Rejonowego dla Warszawy - Śródmieścia w Warszawie skierowała akt oskarżenia przeciwko Mariuszowi Kamińskiemu i Maciejowi Wąsikowi.

Zarzuty dotyczą złamania zakazu zajmowania stanowisk publicznych, orzeczonego prawomocnym wyrokiem sądu w grudniu 2023 roku.

Akt oskarżenia wobec Kamińskiego i Wąsika. Komunikat prokuratury

Z ustaleń prokuratury wynika, że oskarżeni w dniach 21 i 28 grudnia 2023 r., działając w krótkich odstępach czasu i w wykonaniu z góry powziętego zamiaru, nie zastosowali się do wyroku Sądu Okręgowego w Warszawie z 20 grudnia 2023 r.

Wyrok ten zakazywał im zajmowania przez okres pięciu lat stanowisk publicznych, w tym w administracji rządowej, organach państwowych i samorządowych, a także pełnienia funkcji kierowniczych w instytucjach państwowych.

Mimo tego zakazu, 21 grudnia 2023 r. Mariusz Kamiński i Maciej Wąsik uczestniczyli w obradach Sejmu RP, biorąc udział w głosowaniach nr 141–147. Tydzień później, 28 grudnia 2023 r., wzięli udział w posiedzeniu sejmowej Komisji Administracji i Spraw Wewnętrznych.

Prokuratura uznała, że działania te stanowią złamanie zakazu, co kwalifikowane jest jako czyn z art. 244 Kodeksu karnego w związku z art. 12 § 1 kk, dotyczący niestosowania się do orzeczonych przez sąd środków karnych.

Oskarżonym grozi kara pozbawienia wolności od trzech miesięcy do lat pięciu.

