Śmiertelny wypadek w Pruszkowie. Utrudnienia na kolei
Na torach w pobliżu stacji kolejowej w Pruszkowie doszło do śmiertelnego wypadku. W czwartek późnym popołudniem pociąg relacji Grodzisk Mazowiecki – Ostrołęka potrącił mężczyznę. W związku z incydentem występują utrudnienia w ruchu pociągów na Mazowszu.
Do tragicznego zdarzenia doszło w czwartek około godziny 17:30. Mężczyzna, który niespodziewanie wtargnął na linię kolejową, zginął na miejscu.
W akcję zostały zaangażowane dwa zastępy straży pożarnej oraz funkcjonariusze policji. Służby wciąż wyjaśniają okoliczności kolejnego w ostatnich dniach incydentu na torach kolejowych.
Śmiertelne potrącenia na torach kolejowych. Pociągi na Mazowszu opóźnione
"Z powodu wypadku z udziałem człowieka w pobliżu stacji Pruszków, na odcinku Pruszków-Warszawa Włochy występują utrudnienia w kursowaniu pociągów wszystkich przewoźników" - poinformowała Szybka Kolej Miejska.
W komunikacie wskazano, że pociągi SKM linii S1 w obu kierunkach mogą być opóźnione do około 60 minut.
"Ponadto, wybrane pociągi na odcinku Pruszków - Warszawa Zachodnia mogą być kierowane po torach dalekobieżnych z pominięciem stacji i przystanków Piastów, Ursus Niedźwiadek, Ursus i Włochy" - czytamy w oświadczeniu.
Służby nie ujawniły więcej szczegółów na temat czwartkowego wypadku. Na miejscu zdarzenia wciąż prowadzone są czynności z udziałem prokuratora.
Niebezpieczna seria na Mazowszu. Coraz więcej wypadków kolejowych
To nie pierwszy niebezpieczny incydent, do którego doszło w ostatnich dniach na stacjach kolejowych. W poniedziałek w okolicy przystanku Warszawa Gocławek na tory niepostrzeżenie wtargnęła 14-letnia dziewczynka. Nastolatka została przewieziona do szpitala.
Z kolei w środę na stacji Warszawa Wschodnia wskutek zderzenia z pociągiem SKM ucierpiał 19-latek. Mężczyzna z niewyjaśnionych przyczyn wpadł pomiędzy peron a odjeżdżający pociąg. Poszkodowany w stanie ciężkim trafił pod opiekę lekarzy.
