Poseł Prawa i Sprawiedliwości został w poniedziałek zatrzymany przez policjantów na drodze S3. Polityk jechał z prędkością ponad 200 km/h, następnie odmówił przyjęcia mandatu i zasłonił się immunitetem.

Mejza zasłaniał się immunitetem. Wpłynął wniosek o uchylenie

Aby pociągnąć posła do odpowiedzialności, policja może wystąpić do marszałka Sejmu za pośrednictwem prokuratora generalnego o uchylenie immunitetu i ukaranie posła za przekroczenie prędkości.

- Jeżeli rzeczywiście policja udokumentowała przekroczenie prędkości, tak znaczne i stanowiące w oczywisty sposób zagrożenie dla zdrowia i życia innych obywateli, to należy ponieść konsekwencje - powiedział we wtorek dziennikarzom marszałek Szymon Hołownia.

Dodał też, że procedowanie wniosku o uchylenie immunitetu posła Mejzy prawdopodobnie rozpocznie się w listopadzie.

Policja przekazała w rozmowie z polsatnews.pl, że wniosek o uchylenie immunitetu już wpłynął do Komendy Głównej Policji. Po analizie pod kątem formalnym, za pośrednictwem prokuratury trafi on do marszałka Sejmu.

Oficer prasowy KPP w Polkowicach podkom. Przemysław Rybikowski przekazał PAP, że we wniosku załączono m.in. notatkę sporządzoną przez policjantów bezpośrednio po zdarzeniu, protokoły przesłuchania, zarejestrowane wykroczenie i dokumentację związaną z wnioskiem wymaganym do spraw związanych z immunitetem.

- Wysłaliśmy całość materiałów następnego dnia po zdarzeniu - wyjaśnił.

Pismo trafiło do Komendy Wojewódzkiej Policji we Wrocławiu.

- W środę przekazaliśmy je do Komendy Głównej Policji - przekazał PAP st. asp. Łukasz Porębski z zespołu prasowego KWP we Wrocławiu.

Łukasz Mejza przeprosił za swoje zachowanie i stwierdził, że nie ma na nie usprawiedliwienia.

- Nie chcę pieprzyć głupot, zasłaniać się czymkolwiek i tego tłumaczyć, bo nic tego nie tłumaczy. Zachowałem się tak, jak nigdy nie powinienem się zachować, nigdy nie powinienem jechać z taką prędkością i chciałbym serdecznie za to przeprosić. Nic tego nie tłumaczy - powiedział w rozmowie z dziennikarką Polsat News Julią Goździewską.

Mejza tłumaczył, że zasłonił się immunitetem i nie przyjął mandatu, ponieważ procedura wypisywania mandatu zajęłaby dużo czasu, a on spieszył się na lotnisko. Dodał, że ostatecznie i tak spóźnił się na samolot, a mandat jest gotowy zapłacić od razu, gdy tylko pojawi się taka możliwość. Zadeklarował też, że sam zrzeknie się immunitetu w tej sprawie.

