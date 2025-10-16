Rewolucja w strukturach PO. Partia po wieczornej naradzie

Zarząd Platformy Obywatelskiej, na który zaproszeni zostali liderzy Nowoczesnej i Inicjatywy Polskiej, obradował w czwartek wieczorem przez około dwie godziny. Tematem spotkania było planowane zjednoczenie PO ze wspomnianymi ugrupowaniami.

Jak przekazali uczestnicy czwartkowego zebrania, 25 października odbędzie się konwencja PO, na której zapadnie ostateczna decyzja o zjednoczeniu z Nowoczesną i Inicjatywą Polską. Od grudnia do stycznia będą odbywać się wybory w strukturach terenowych, a w połowie stycznia powszechne wybory przewodniczącego partii.

Zmiany w Platformie Obywatelskiej. Zjednoczenie i wybory kierownictwa

Po obradach rzecznik PO i szef KPRM Jan Grabiec nie chciał zdradzać dziennikarzom szczegółów, przekonując, że miały one charakter roboczy. Jednak niektórzy członkowie zarządu potwierdzili, że decyzja o zjednoczeniu trzech partii zapadnie 25 października.

ZOBACZ: "Nie wstyd Pani tak dezinformować?" Pełczyńska-Nałęcz reaguje na słowa Wcisło

Przed czwartkowymi obradami zarządu niektórzy politycy PO przyznawali, że przy okazji zjednoczenia największym problemem jest to, że przedstawiciele Nowoczesnej oraz Inicjatywy Polskiej domagają się parytetów we władzach regionalnych i krajowych, choć bardzo niewielka liczebność ich partii w stosunku do PO nie powinna dawać do tego podstaw.

– Gdyby nie brali udziału w prawyborach prezydenckich w listopadzie ubiegłego roku, to moglibyśmy uznawać, że mamy do czynienia z dwiema dużymi partiami, a tak wiemy, że ich liczebność jest śladowa – powiedział PAP członek władz Platformy.

Przyszłość PO. Nowi przedstawiciele władz regionalnych

Jak relacjonuje PAP, członkowie Nowoczesnej i Inicjatywy Polskiej mają się stać automatycznie członkami nowego, wspólnego ugrupowania, zaś dotychczasowi szefowie regionów PO mają udostępnić miejsca we władzach regionalnych członkom dwóch mniejszych partii.

Ich przedstawiciele – najprawdopodobniej Adam Szłapka i Barbara Nowacka – mają się też znaleźć we władzach nowej partii na szczeblu krajowym.

ZOBACZ: Polska 2050 straci posłów? Hołownia wspomniał o "czerwonej linii'

Po symbolicznym połączeniu w grudniu i styczniu w Platformie Obywatelskiej mają odbyć się wybory na wszystkich szczeblach. Procedurę tę zwieńczą powszechne wybory na przewodniczącego partii, zaplanowane na połowę stycznia 2026 roku.

Widziałeś coś ważnego? Przyślij zdjęcie, film lub napisz, co się stało. Skorzystaj z naszej Wrzutni