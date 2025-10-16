W środę 15 października minęły dwa lata od ostatnich wyborów parlamentarnych w Polsce. Powstała wskutek tego koalicja rządząca została z tej okazji poddana ocenie polityków opozycji i opinii publicznej. Opublikowano m.in. przeprowadzone kilka dni wcześniej badania.

Instytut Badań Pollster przeprowadził sondaż na zlecenie "Super Expressu", w którym zapytał: "Czy uważasz, że Donald Tusk powinien przestać być premierem?". Badanie przeprowadzono 11 i 12 października na próbie 1002 dorosłych.

Za odwołaniem premiera opowiedziało się 52 proc. badanych Polaków, natomiast 34 proc. wybrało odpowiedź "nie". Od zajęcia konkretnego stanowiska wstrzymało się 14 proc. respondentów.

Chcą odwołania premiera. Koalicja rządząca traci poparcie

Jak zauważa "SE" - "Sondaże są co prawda nadał łaskawe dla Koalicji Obywatelskiej, ale inne partie tworzące koalicję rządową, jak np. Polska 2050 i PSL, nie mają poparcia gwarantującego im dostanie się po raz kolejny do Sejmu".

Ta sama sondażownia na zlecenie dziennika zapytała Polaków o ogólną ocenę koalicji rządzącej. "Czy teraz, czyli dwa lata po wyborach parlamentarnych, nadal zagłosowałbyś na obecnie rządzących?" - brzmiało pytanie.

Ponowny głos na rządzących zadeklarowało 65 proc. respondentów. Przeciwnych było 22 proc. badanych, a 13 proc. "nie ma zdania".

Instytut Badań Pollster zastrzegł, że odpowiedzi udzieliły osoby, które wcześniej miały głosować na partie koalicji, takie jak PO, Polska 2050 czy Polskie Stronnictwo Ludowe.

Donald Tusk zadowolony z poparcia dla Koalicji Obywatelskiej

W środę Donald Tusk pochwalił się wynikiem sondażu OGB, z którego wynika, że poparcie dla Koalicji Obywatelskiej jest o ponad 6 punktów procentowych większe niż dla Prawa i Sprawiedliwości. Partie zdobyły kolejno 34,1 proc. oraz 27,9 proc. głosów w badaniu przeprowadzonym w dniach 8-13 października.

"Na półmetku. Koalicjanci podciągną szyki i jedziemy dalej. Pamiętajmy: pesymizm to strata czasu" - skomentował Tusk na platformie X.

Również w środę głos zabrał prezes PiS Jarosław Kaczyński. Na konferencji prasowej ocenił rządy koalicji po dwóch latach od wyborów. -Ta rocznica jest obchodzona przez naszych politycznych przeciwników, są różne wystąpienia. Wystąpienia, w których - i to jest zrozumiałe psychologicznie, my nawet współczujemy - różni ludzie próbują udowodnić, że jest dobrze, że są osiągnięcia - skomentował.

