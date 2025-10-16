- Mam przyjemność ogłosić, że dołączam do drużyny Polski 2050 - powiedział poseł Adam Gomoła w trakcie konferencji prasowej w Sejmie. - Stoję tutaj w poczuciu odpowiedzialności za Koalicję 15 Października - dodał.

Gomoła przekazał, że złożył deklaracje o powrocie do klubu. - Została ona przyjęta bez głosu sprzeciwu. Bardzo mnie to cieszy. Sprawdziliśmy się w boju - dodał.

Adam Gomoła wraca do Polski 2050. "Zwieramy szyki"

- Mam wrażenie, że to (Polska 2050 - red.) jest najważniejsza część koalicji, która utorowała drogę do zmiany władzy dwa lata temu. To my przekonaliśmy niezdecydowanych, że warto iść na wybory - przekazał.

- Polska 2050 zrzesza ponad 30 parlamentarzystów. Jest to języczek u wagi. Ma pakiet kontrolny nad rządem - zaznaczył poseł. - Zwieramy szyki. Wszystkie ręce na pokład - zadeklarował.

Polityk ocenił, że przed nimi dużo pracy. - Widać po ostatnich wyborach prezydenckich, że to młodzi są grupą, która od nas odpłynęła. Musimy ich przekonać do siebie - powiedział.

Gomoła zaznaczył, że ten rząd zrobił dużo dla młodych. - Choćby świadczenie babciowe, czy program in vitro - wymienił. Jak zaznaczył poseł, realny jest scenariusz, że za dwa lata Grzegorz Braun może zostać ministrem edukacji. - Bronimy przed tym młodych - dodał.

Poseł Adam Gomoła wraca do Polski 2050. Wcześniej został wykluczony z partii

Adam Gomoła w wyborach w 2023 r. startował z list Trzeciej Drogi - Polski 2050 i PSL. W marcu ubiegłego roku został wykluczony z ugrupowania i klubu parlamentarnego partii po ujawnieniu nagrań rozmowy, podczas której miał namawiać kandydata do sejmiku województwa do wpłacenia 20 tysięcy złotych na konto prywatnej firmy bliskiej współpracowniczki posła, czemu poseł wielokrotnie zaprzeczał. Od tamtej pory Gomoła był niezrzeszonym.

Prokuratura Rejonowa w Opolu w kwietniu 2024 r. wszczęła śledztwo ws. tzw. taśm posła Adama Gomoły. Rzecznik Prokuratury Okręgowej w Opolu Stanisław Bar informował wówczas, że śledztwo prowadzone jest pod kątem możliwego naruszenia artykułu 506 pkt. 7. Kodeksu wyborczego.

Przewiduje on, że kto, w związku z wyborami: udziela komitetowi wyborczemu partii politycznej lub przyjmuje w imieniu komitetu korzyść majątkową z innego źródła niż z funduszu wyborczego partii politycznej tworzącej komitet wyborczy partii politycznej, podlega grzywnie od 1 do 100 tys. zł. W listopadzie 2024 r. opolska prokuratura podjęła decyzję o przedłużeniu śledztwa.

