Paweł Śliz w "Gościu Wydarzeń". Oglądaj od 19:15

Piotr Witwicki porozmawia w czwartkowym wydaniu programu "Gość Wydarzeń" z przewodniczącym klubu parlamentarnego Polski 2050 Pawłem Ślizem. Transmisja od godz. 19:15 na polsatnews.pl, w Interii, Polsacie, Polsat News i Wydarzeniach 24.