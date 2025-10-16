Paweł Śliz w programie "Gość Wydarzeń". Oglądaj od 19:15
Polska
Piotr Witwicki porozmawia w czwartkowym wydaniu programu "Gość Wydarzeń" z przewodniczącym klubu parlamentarnego Polski 2050 Pawłem Ślizem. Transmisja od godz. 19:15 na polsatnews.pl, w Interii, Polsacie, Polsat News i Wydarzeniach 24.
Paweł Śliz w "Gościu Wydarzeń". Oglądaj od 19:15
Drugim rozmówcą Piotra Witwickiego będzie dr Paweł Markiewicz z Polskiego Instytutu Spraw Międzynarodowych.
Pozostałe odcinki programu "Gość Wydarzeń" można obejrzeć TUTAJ.
Widziałeś coś ważnego? Przyślij zdjęcie, film lub napisz, co się stało. Skorzystaj z naszej WrzutniCzytaj więcej