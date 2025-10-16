Nie oddajesz butelek, a wyrzucasz? Wiadomo, gdzie trafią miliardy z kaucji

System kaucyjny obowiązuje w Polsce od 1 października 2025 r. Obejmuje on specjalnie oznaczone:

butelki plastikowe o pojemności do 3 litrów

maksymalnie litrowe puszki

butelki szklane nieprzekraczające 1,5 litra.

Za dwa pierwsze pojemniki dopłaca się 50 groszy, a za szkło złotówkę. Depozyt jest do odbioru przy zwrocie opakowania. Można to zrobić w sklepach lub automatach. Wtedy otrzymuje się swoją należność. Jeśli jednak się jej nie odzyska, do czyjej kieszeni wpada?

System kaucyjny. Półtora miliarda złotych nie wraca do klientów

Nie ulega wątpliwości, że część opłat zwrotnych nie zostanie odzyskana przez klientów. Osiągnięcie stuprocentowego poziomu zwrotów wydaje się niemożliwe, nawet w Niemczech odnotowano wskaźnik na poziomie 98 proc.

Jeśli przyjąć, że celem jest unijny poziom 77 proc. recyklingu, to przy jego osiągnięciu, w przypadku sprzedaży ponad 10 miliardów opakowań, nieodzyskane pozostanie około półtora miliarda złotych rocznie. W praktyce oznacza to, że pieniądze te pozostaną w kieszeni operatorów kaucyjnych. Należy jednak podkreślić, że zgodnie z prawem nie ma tu mowy o dochodowym interesie.

ZOBACZ: Alkohol ma zdrożeć, rząd chce podwyższyć akcyzę. O ile więcej zapłacimy?

Operatorzy to spółki non-profit, nie mogą mieć zysków. Wszystkie przychody, jakie osiągają, czy z nieodebranej kaucji, czy z opłat odprowadzających, które biorą, czy ze sprzedaży zebranych surowców, mają iść na koszty funkcjonowania i rozbudowę systemu - tłumaczył na antenie Polsat News Andrzej Gantner z Polskiej Federacji Producentów Żywności. Jego zdaniem system ten ma się budować jeszcze najbliższe dwa lata.

Operatorzy systemu kaucyjnego. Do nich trafiają pieniądze

Kim są ci operatorzy? Jak wynika z portalu Ministerstwa Klimatu i Środowiska, obecnie udzielono zezwoleń siedmiu podmiotom. Są to:

Zwrotka S.A

PolKa S.A.

OK Operator Kaucyjny S.A.

Eko-Operator S.A.

Reselekt S.A.

Kaucja.pl - Krajowy System Kaucyjny S.A.

Polski System Kaucyjny S.A. (PSK)

ZOBACZ: Kryzys energetyczny zatrzyma płatności. Dania szykuje rozwiązania

Spółki te są związane ze znanymi producentami. Dla przykładu, akcjonariuszami Kaucja.pl są m.in. Coca-Cola HBC Polska, PepsiCo czy Maspex, a PSK: Żywiec, Kompania Piwowarska i Carlsberg. Ten ostatni operator oświadczył niedawno jasno: "przepisy jednoznacznie wykluczają możliwość wypłaty dywidendy akcjonariuszom, w tym przekazywania przychodów z nieodebranej kaucji".

Widziałeś coś ważnego? Przyślij zdjęcie, film lub napisz, co się stało. Skorzystaj z naszej Wrzutni

red, / polsatnews.pl