Kolejny kraj pomoże Ukraińcom. "Dwa miliardy euro"
Finlandia będzie kolejnym krajem, który dołączy do natowskiej inicjatywy zbrojeniowej PURL, a tym samym zakupi amerykańską broń dla Ukrainy - powiedział minister obrony kraju Antti Häkkänen, cytowany przez media. Z wyliczeń sekretarza generalnego NATO Marka Ruttego wynika, że kraje NATO zobowiązały się do zakupu broni o łącznej wartości dwóch miliardów euro.
Minister obrony Antti Häkkänen ogłosił w środę, że Finlandia przystąpi do natowskiej inicjatywy zbrojeniowej PURL (Priority Ukraine Requirements List), w ramach której kraje Sojuszu będą kupować amerykańską broń dla Ukrainy.
- Uważamy za kluczowe, aby Ukraina otrzymała krytyczną broń od Stanów Zjednoczonych - powiedział Häkkänen dziennikarzom w Brukseli, gdzie spotykają się ministrowie obrony NATO.
Jak podaje fiński serwis yle.fi, inicjatywa obejmuje regularne dostawy pakietu uzbrojenia, z których każdy jest wart około 500 mln dolarów. Ponadto Ukraina ma informować swoich sojuszników, jakiego uzbrojenia potrzebuje najbardziej.
Fiński minister obrony nie sprecyzował, ile pieniędzy w tę inicjatywę włoży jego kraj. Prezydent Alexander Stubb powiedział jednak w środę, że Finlandia nie wyda tyle, co Szwecja, Norwegia i Dania, które planują przeznaczyć na ten cel setki milionów euro.
Stubb zaznaczył, że rząd odpowiada za przygotowanie udziału Finlandii w tym programie, dodając, że decyzja w tej sprawie zostanie podjęta w najbliższym czasie. Przekazał również, że rozmawiał o tym z sekretarzem generalnym NATO Markiem Rutte.
ZOBACZ: Prezydent kraju NATO o gwarancjach bezpieczeństwa dla Ukrainy. "Gotowości do wojny z Rosją"
Temat Tomahawków dla Ukrainy. "To jedyny sposób na osiągnięcie pokoju"
Donald Trump przyznał, że Ukraina może otrzymać pociski dalekiego zasięgu Tomahawk, jeśli Rosja w dalszym ciągu będzie prowadziła wojnę. Prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski już wcześniej zabiegał amerykańską administrację o tę broń.
Według ministra obrony Finlandii broń dalekiego zasięgu ma kluczowe znaczenie dla Ukrainy i miałaby wyraźny wpływ na wojnę. Powiedział również, że kluczowe jest, aby kraje zachodnie zwiększyły wsparcie dla Ukrainy i nałożyły dodatkowe sankcje gospodarcze na Rosję.
- To jedyny sposób na osiągnięcie pokoju, o ile to jest to, czego naprawdę chcemy - mówił.
Fińskie media przytoczyły ponadto wypowiedź sekretarza generalnego NATO, który przyznał, że sojusz wraz z UE współpracują nad budową europejskiego muru dla dronów wzdłuż wschodniej granicy.
- NATO jest odpowiedzialne za wojskowe aspekty muru dronowego - powiedział Mark Rutte. Zauważył, że UE będzie wykorzystywać rynki wewnętrzne i dbać o finansowanie.
Sekretarz doprecyzował także kwotę, która zostanie przekazana Ukrainie w postaci dostaw broni. Rutte wspomniał, że kraje NATO zobowiązały się do zakupu sprzętu dla Kijowa o wartości dwóch miliardów euro.
