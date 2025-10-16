Od środy amerykańskie służby ratunkowe prowadzą jedną z największych akcji ewakuacyjnych w historii Alaski po tym, jak tajfun Halong uderzył w południowo-zachodnią część stanu, powodując rekordowy wzrost poziomu morza, rozległe powodzie i ogromne zniszczenia w nadmorskich społecznościach rdzennych mieszkańców.

Katastrofa na Alasce. Wielka powódź zniszczyła domy, są ofiary

Silne wiatry i wysokie fale nawiedziły w ostatni weekend obszary wzdłuż delty rzek Jukon i Kuskokwim, zalewając miejscowości Kipnuk (ok. 715 mieszkańców) i Kwigillingok (ok. 380 mieszkańców), położone w pobliżu Morza Beringa. Obie społeczności, odizolowane od głównych dróg stanowych, są dostępne jedynie drogą wodną lub lotniczą.

Według agencji AP, poziom morza wzrósł tam o 1,8 metra powyżej najwyższych normalnych przypływów, co doprowadziło do zmycia wielu domów - niektóre z nich z ludźmi w środku. W wyniku żywiołu co najmniej jedna osoba zginęła, a dwie pozostają zaginione.

HEARTBREAKING: Horrible situtation right now in Western Alaska after the remnants of Typhoon Halong brought wind gusts over 100 mph and at least 6 - 7 feet of surge to the region. Many homes were destroyed or floated off their foundations, with over 1,500 residents across… pic.twitter.com/BFv2NVHFWC — paula wilson (@pwilsondtf) October 15, 2025

Straż Przybrzeżna USA uratowała 24 osoby porwane przez wodę wraz z ich domami. W całym regionie ewakuowano już ponad 1500 osób, a lokalne władze organizują dla nich tymczasowe i długoterminowe schronienia. Około 300 ewakuowanych zostało przetransportowanych do Anchorage, oddalonego o 800 km od zniszczonych wiosek.

- Oddalenie tych miejscowości oraz skala zniszczeń stwarzają poważne wyzwania logistyczne. Staramy się wykorzystać każdą poprawę pogody, aby dostarczyć żywność, wodę, generatory i sprzęt komunikacyjny - powiedział cytowany przez AP Jeremy Zidek, rzecznik stanowego biura zarządzania kryzysowego.

W akcję ratunkową zaangażowana jest Gwardia Narodowa, która koordynuje lotniczy transport ludzi i zaopatrzenia. Według wstępnych ocen część domów nadaje się wyłącznie do rozbiórki, a wielu budynków nie uda się odbudować przed nadejściem zimy.

