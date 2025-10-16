"Jestem w trakcie długiej rozmowy". Trump zdzwonił się z Putinem

"Rozmawiam teraz z Prezydentem Putinem. Rozmowa jest w toku, jest długa i zrelacjonuję jej treść, podobnie jak Prezydent Putin, po jej zakończeniu. Dziękuję za uwagę!" - napisał Donald Trump na swoim portalu społecznościowym Truth Social (pisownia oryginalna).

Trump zadzwonił do Putina. W tle sprawa rakiet Tomahawk

Do rozmowy dochodzi przed wizytą prezydenta Ukrainy Wołodymyra Zełenskiego w Białym Domu, podczas której przywódcy mają omówić kwestię sprzedaży amerykańskich rakiet manewrujących Tomahawk.

W niedzielę Trump powiedział, że zanim podejmie decyzję w tej sprawie, będzie musiał odbyć rozmowę z rosyjskim przywódcą, bo taki krok stanowiłby "nową fazę agresji". Mówił też, że poinformował Zełenskiego o swoim zamiarze rozmowy z Putinem.

- Najpierw porozmawiałbym z Putinem i mógłbym powiedzieć: słuchaj, jeśli ta wojna nie zostanie rozstrzygnięta, wyślę im Tomahawki.

"Putin i Rosja mają ogromne kłopoty"

Od pewnego czasu nastawienie Trumpa do Putina stało się bardziej krytyczne. Zdaniem prezydenta USA jego działania w Ukrainie przeczą idei potężnego militarnego lidera.

Przywódca USA uznał, że gdyby Rosja była prawdziwą światową potęgą, zdobyłaby ukraińskie ziemie w "mniej niż tydzień". "Putin i Rosja mają OGROMNE kłopoty gospodarcze i nadszedł czas, aby Ukraina zaczęła działać" - stwierdził w niedawnym wpisie.

- (Trump - red.) już wie, co się dzieje - powiedział prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski. - Tego chciałem od początku. Chciałem, żeby prezydent (Trump - red.) wiedział, co my czujemy - dodał.

Komentując słowa amerykańskiego lidera Zełenski stwierdził, że "rosyjska gospodarka jest w złym stanie, problem w tym, że nadal mają pieniądze, choć one powoli się kurczą".

