Jest kolejne weto prezydenta

Prezydent Karol Nawrocki zawetował ustawę o nowelizacji przepisów o mniejszościach narodowych i etnicznych oraz o języku regionalnym, która miała nadać językowi mieszkańców Wilamowic na Śląsku status języka regionalnego. Prezydent skierował wniosek o ponowne rozpatrzenie nowelizacji przez Sejm.

Nawrocki w uzasadnieniu swojej decyzji podkreślił, że istnieje wątpliwość, "czy proponowana regulacja została oparta na przesłankach merytorycznych, a nie wyłącznie na przesłankach natury symbolicznej lub politycznej".

Dodał, że wymagana jest w tym przypadku obiektywna weryfikacja w oparciu o dane naukowe.

Kolejne weto prezydenta. Ustawa o mniejszościach narodowych bez podpisu

Prezydent uznał, że stanowiska ekspertów w sprawie nadania językowi mieszkańców Wilamowic statusu języka regionalnego nie są jednolite.

- Niektórzy z językoznawców twierdzą, że tradycyjna mowa najstarszych mieszkańców Wilamowic stanowi odrębny język, natomiast przez innych naukowców etnolekt ten jest przypisywany do zachodniej grupy języków germańskich - zaznaczył.

ZOBACZ: Będzie spotkanie Trump-Putin. Biały Dom wskazał lokalizację

Odwołując się do dotychczasowych opinii eksperckich, Nawrocki przypomniał, że prof. Maria Katarzyna Lasatowicz wskazuje analogię etnolektu wilamowskiego względem różnych dialektów niemieckich.

- Prof. Lasatowicz, podkreślając znaczenie działań w celu przywrócenia etnolektu Wilamowic do użycia w komunikacji społecznej, wskazuje jednak, że są to kolejne próby ratowania przed zaginięciem form dialektu, prezentowanych raczej w formie stylizacji ze śladowym uwzględnieniem możliwych rekonstrukcji językowych - przywołał w uzasadnieniu.

Jak zwrócił uwagę, odmienny pogląd prezentuje prof. Tomasz Wicherkiewicz, który twierdzi, że "w wilamowskim jest tyle polonizmów, tyle niezwykłych artefaktów, nawet średniowiecznych oraz dialektalnej polszczyzny, że to dopiero w sumie tworzy odrębny system językowy wilamowskiego".

Prezydent skierował wniosek o ponowne rozpatrzenie ustawy przez Sejm.

Nowe ustawy z "zielonym światłem" Nawrockiego. Zmiany m.in. w Kodeksie pracy

Kancelaria Prezydenta poinformowała w czwartkowym komunikacie, że Karol Nawrocki złożył swój podpis pod wieloma innymi ustawami.

Prezydencką zgodę otrzymała m.in. nowelizacja Kodeksu pracy, która zakłada, że do stażu pracy wliczane będą m.in. okresy przepracowane na umowach cywilnoprawnych czy w ramach jednoosobowej działalności gospodarczej.

ZOBACZ: Wykrzyczał wulgaryzmy na sejmowej komisji. "Mamo, przepraszam"

Prezydent podpisał też nowelę ustawy o produktach pochodzenia zwierzęcego oraz o ograniczeniu odsetek za zwłokę przy kontrolach skarbowych, a także nowelizację ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych.