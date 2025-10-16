Donald Tusk podzielił się w mediach społecznościowych krótkim filmem, który dostał rodziny, która skorzystała z rządowego programu in vitro. Młodzi rodzice zapraszają w nim premiera do poznania ich córeczki.

Program in vitro. Tusk mówi o "kolejnej wnuczce"

- Dziękuję Donaldowi, dziadzio Donald przyjedzie? (...) Zapraszamy - mówi na nagraniu kobieta, trzymająca na ręku małą Olę.

- Mam kolejną wnuczkę - zareagował Tusk.

- Dla takich chwil naprawdę warto żyć i naprawdę warto było zostać premierem polskiego rządu. Zobaczcie, to jest Ola i takich skarbów, takich maleństw przyszło na świat ponad sześć tysięcy od czasu jak wprowadziliśmy program in vitro. Bardzo dziękuję za zaproszenie, oczywiście przyjadę. Będę w piątek - zapewnił szef rządu.

Program in vitro. Premier: Długo czekałem na takiego SMS-a

Do realizacji programu in vitro premier odniósł się także w styczniu, gdy na świat przyszło pierwsze dziecko, którego rodzice skorzystali z bezpłatnego programu Ministerstwa Zdrowia.

- "Jest maleństwo". Długo czekałem na takiego SMS-a. (...) Nie zostałem szósty raz dziadkiem, ale tak się trochę czuję. Jest się z czego cieszyć - powiedział na zamieszczonym w sieci nagraniu.

Pary dotknięte niepłodnością mogą korzystać z rządowego wsparcia od 1 czerwca 2024 roku.

Rządowy program wsparcia in vitro przeznaczony jest dla par, które są w związku małżeńskim lub we wspólnym pożyciu (wystarczy deklaracja), u których w ciągu 12 miesięcy przed zgłoszeniem do programu stwierdzono niepłodność lub była ona nieskutecznie leczona, a także takich, które mają kriokonserwowane i przechowywane zarodki, utworzone w ramach wcześniej realizowanych procedur.

Obowiązujące w programie kryterium wieku to 42 lata dla kobiet, które korzystają z własnych komórek jajowych lub dawstwa nasienia, 45 lat - dla kobiet, które korzystają z dawstwa oocytów lub zarodka, oraz 55 lat dla mężczyzn.

