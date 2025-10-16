Szef Kancelarii Prezydenta Zbigniew Bogucki przy okazji drugiej rocznicy wyborów z 15 października 2023 roku ocenił rząd Donalda Tuska. - To było wielkie wyborcze kłamstwo. Temu rządowi nie wierzą już nawet sami jego wyborcy - powiedział w czwartkowym "Graffiti".

Jak zaznaczył Bogucki, każdy miesiąc tego rządu to źle dla Polski.

Prowadzący Marcin Fijołek zapytał gościa o obietnicę wyborczą Karola Nawrockiego. Jeszcze jako kandydat na prezydenta Nawrocki obiecał, że w 100 dni po zaprzysiężeniu ceny energii spadną o 33 procent. - Dziś mija 71. dzień. Został Wam jeszcze miesiąc - zaznaczył Fijołek.

Ustawa o obniżce cen prądu. Szef Kancelarii Prezydenta podał możliwy termin

- To różni prezydenta Nawrockiego od Tuska, że my - na polecenie pana prezydenta - będziemy dowozić obietnice - odpowiedział szef Kancelarii Prezydenta. - Cały program 21 będzie zrealizowany. Oczywiście muszą znaleźć się do tego rozsądni partnerzy. Nie wiem, czy będą tacy w Sejmie - dodał.

Bogucki zapewnił, że ustawa dotycząca obniżenia cen energii jest procedowana w kancelarii. - Zapewniam pana, że ona będzie przedstawiona przed 100. dniem urzędowania prezydenta - dodał.

ZOBACZ: Mentzen spotkał się z Nawrockim. "Rozmowa w cztery oczy"

- To będzie ustawa kompletna. Wskażemy tam finansowanie obniżki cen energii, a także proponowane rozwiązania - zaznaczył szef kancelarii.

Gość programu zauważył, że jeśli patrzymy na budżet "to mamy otchłań, gigantyczną dziurę". - W kolejnych latach też ma być duży deficyt. Gdzie są te pieniądze? - zapytał Bogucki.

- W taki sposób prowadzone finanse publiczne doprowadzą nas do ruiny - powiedział szef Kancelarii Prezydenta.

Ocena po dwóch latach rządów. "Tusk się kompromituje w sposób absolutny"

Bogucki odniósł się do środowej wypowiedzi Tuska. Premier stwierdził, że nie podniesiono kwoty wolnej od podatku, bo nie wiedział o tak dużych wydatkach na obronność.

- Tą wypowiedzią Tusk się kompromituje w sposób absolutny - ocenił. - Ktoś kto aspiruje do roli premiera i nim został, nie wie o wysokości wydatków na armię? - zapytał szef Kancelarii Prezydenta.

- Wydatki na obronność to jest gigantyczny wysiłek. Rząd Prawa i Sprawiedliwości go ponosił, to my zwiększyliśmy to finansowanie - zaznaczył szef Kancelarii Prezydenta.

- Jeśli Tusk składał obietnice, a dziś mówi, że nie wiedział, to uważam, że kłamie - dodał Bogucki. - Każdy polityk wie doskonale, że wydatki na armie są duże i będą rosły, szczególnie w obecnej sytuacji geopolitycznej - zaznaczył.

Widziałeś coś ważnego? Przyślij zdjęcie, film lub napisz, co się stało. Skorzystaj z naszej Wrzutni