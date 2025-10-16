Będzie spotkanie Trump-Putin. Biały Dom wskazał lokalizację

"Właśnie zakończyłem rozmowę telefoniczną z prezydentem Rosji Władimirem Putinem i była ona bardzo produktywna (...) Na zakończenie rozmowy uzgodniliśmy, że w przyszłym tygodniu odbędzie się spotkanie naszych doradców wysokiego szczebla" - przekazał Donald Trump.

Dodał, że pierwsze spotkania ze strony Stanów Zjednoczonych poprowadzi sekretarz stanu Marco Rubio wraz z innymi osobami, które zostaną wyznaczone.

"Miejsce spotkania zostanie wkrótce ustalone. Prezydent Putin i ja spotkamy się potem w uzgodnionym miejscu, Budapeszcie na Węgrzech, aby sprawdzić, czy uda nam się położyć kres tej 'niesławnej' wojnie między Rosją a Ukrainą" - napisał Trump we wpisie na Truth Social.- przekazał przywódca USA Donald Trump.

Rzeczniczka Białego Domu Karoline Leavitt oznajmiła, że Donald Trump będzie starał się "przesunąć piłkę na rzecz pokoju". Poinformowała ponadto, że amerykański prezydent wierzy, iż uda się zorganizować bezpośrednie spotkanie między Wołodymyrem Zełenskim a Władimirem Putinem.

Rozmowę Trumpa z Putinem skomentował Kreml. Specjalny wysłannik rosyjskiego przywódcy określił ją jako "pozytywną i produktywną", która jasno nakreśliła kolejne kroki.

W piątek prezydent USA Donald Trump ma spotkać się z Wołodymyrem Zełenskim, gdzie ma omówić m.in. dzisiejszą rozmowę z Władimirem Putinem.

