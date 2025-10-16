Jak relacjonuje agencja AP, znajdująca się prawie 650 kilometrów na zachód od linii frontu, prywatna osada w Tarasiwce niedaleko Kijowa (ok. 40 km) oferuje mieszkanie w domach modułowych, dające możliwość nieco większej życiowej stabilizacji, przestrzeni i prywatności w wojennej rzeczywistości.

Wojna w Ukrainie. Hansen Village pod Kijowem. "Jeśli możesz budować, to buduj"

W Hansen Village znalazło schronienie ok. 2000 osób, w większości przesiedlonych z terenów okupowanych. Na osiedlu zostały stworzone m.in. utwardzone drogi, basen, boisko do koszykówki, przychodnia i szkoła. Osiedle wybudowano dzięki inicjatywie amerykańskiego dewelopera Della Loya Hansena, który od 2022 roku wydał ponad 140 milionów dolarów na budowę i remonty domów w Ukrainie.

Hansen po medialnych doniesieniach o rasistowskich zachowaniach, w 2020 roku sprzedał swoją drużynę piłkarską występującą na najwyższym poziomie rozgrywkowym, Real Salt Lake. Choć zaprzeczył oskarżeniom, uznał to doświadczenie za impuls do podjęcia nowej misji.

- Przeszedłem przez coś bolesnego, ale to dało mi pokorę. Ta pokora zaprowadziła mnie na Ukrainę – powiedział.

- To nie jest dobroczynność, tylko odpowiedzialność. Jeśli możesz budować, to buduj, a nie tylko przyglądaj się – dodał.

Jak informuje na swojej stronie Hansen Ukrainian Minsion, na osiedlu znajduje się obecnie ponad 421 mieszkań. Dostępne są warianty jednopokojowe, dwupokojowe i trzypokojowe, a także "bliźniaki" i czteropokojowe mieszkania dla rodzin opiekujących się dziećmi w rodzinach zastępczych.

Amerykański deweloper pomaga Ukrainie. Docenił go Zełenski

Zakwaterowanie jest dostępne bez czynszu dla osób przesiedlonych wewnętrznie, co pozwala im na odbudowę swojego życia. Po zakończeniu całej inwestycji w 2025 roku wioska będzie liczyć blisko tysiąc budynków.

Amerykanin w 2024 roku spotkał się z prezydentem Wołodymyrem Zełenskim, który podziękował mu za wsparcie.

We are grateful to everyone who has stood with Ukraine since the first days of the full-full-scale war.



This is exactly how American businessman and philanthropist Dell Loy Hansen has been helping, and at today's meeting, I thanked him for his support and for the new projects… pic.twitter.com/aUb9YF1lbF — Volodymyr Zelenskyy / Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) May 15, 2024

Prawie co trzeci obywatel Ukrainy musiał opuścić swój dom, to łącznie ponad 4,5 miliona przesiedleńców wewnętrznych.

Środki na sfinansowanie przedsięwzięcia pochodzą z różnych darowizn: pomocy zagranicznej, lokalnych organizacji charytatywnych i darowizn od osób prywatnych, a także pracy wolontariuszy.

- Nie poddajemy się. Naszą misją jest przywrócenie ludziom sensu życia – powiedziała Veronika Chumak, która prowadzi ośrodek.

W minionym roku Hansen sprzedał część swoich przedsiębiorstw za 14 milionów dolarów i przekazał, że całą kwotę przeznaczył na pomoc Ukrainie.

