Wulgaryzmy i wniosek o badanie alkomatem. Dantejskie sceny w Sejmie

Mocne słowa przewodniczącego i zamieszanie podczas głosowania zakończyły posiedzenie sejmowej komisji sprawiedliwości i praw człowieka, która – wbrew planom – nie zajęła się projektem ustawy budżetowej na 2026 rok w zakresie m.in. Trybunału Konstytucyjnego i Sądu Najwyższego.

Po przegranym głosowaniu przewodniczący Paweł Śliz (Polska 2050), nieświadomy, że jego mikrofon jest wciąż włączony, wybuchł: "K...., to przez tego p........... Zimocha!"

Wypowiedź odnosiła się do Tomasza Zimocha (niezrzeszony - red.), byłego posła Polski 2050, który był obecny na sali, lecz nie wziął udziału w głosowaniu.

Ależ nerwowo w tej koalicji...

Awantura na komisji sprawiedliwości. Padły niecenzuralne słowa

Komisja miała rozpatrzyć i zaopiniować dla komisji finansów publicznych część budżetu dotyczącą wymiaru sprawiedliwości. Jednak już na początku posiedzenia poseł PiS Paweł Jabłoński wniósł o przerwanie obrad. Argumentował, że tuż przed rozpoczęciem spotkania odwołano zaplanowane na czwartek posiedzenie podkomisji wspólnej z komisją obrony, zajmującej się projektem ustawy o abolicji dla Polaków walczących w Ukrainie.

ZOBACZ: Miał wysadzić Nord Stream. Włochy wstrzymują ekstradycję Ukraińca

Zdaniem Jabłońskiego, szef komisji powinien wcześniej skontaktować się z przewodniczącym podkomisji Pawłem Suskim (KO), by ustalić nowy termin. - To bardzo istotne, bo zgłoszono tam poprawkę dotyczącą zablokowania ekstradycji Volodymyra Z., którego Niemcy chcą, byśmy wydali za zniszczenie Nord Streamu - tłumaczył poseł PiS.



Śliz nie poddał wniosku o przerwę pod głosowanie, lecz zarządził krótką przerwę. Po niej Jabłoński wniósł o zakończenie posiedzenia. Wniosek przeszedł głosami opozycji, w tym dwóch posłów Koalicji Obywatelskiej – Franciszka Sterczewskiego i Dominika Jaśkowca.

Jak wynika z protokołu, za zakończeniem obrad głosowało 15 posłów, przeciw było 13, a 9 nie głosowało. Sterczewski przyznał później, że doszło do pomyłki - myślał, że głosowanie dotyczy kwestii budżetowej.

Reakcja przewodniczącego i przeprosiny. "Emocje wzięły górę"

Po głosowaniu, w emocjach, Śliz obarczył winą za wynik Zimocha, który nie głosował, ponieważ - jak tłumaczył - nie otrzymał karty do głosowania.

Na platformie X niezrzeszony poseł zamieścił także wpis, w którym wyraża nadzieję, że przewodniczący komisji zrezygnował ze swojego stanowiska.

W rozmowie z Polską Agencją Prasową przewodniczący przeprosił za słowa wypowiedziane w emocjach: - Przepraszam serdecznie. Znamy się, emocje wzięły górę - powiedział Śliz.

Śliz ocenił, że wniosek PiS o zakończenie posiedzenia był "czysto polityczny" i niezwiązany z tematyką budżetu. - Zachowałem się zgodnie z regulaminem. Głosowanie przegraliśmy, więc komisja została zakończona - powiedział PAP.



Później na platformie X dodał, że "bierze pełną odpowiedzialność za swoje słowa" i zapewnił, że podobna sytuacja "nigdy więcej się nie powtórzy".

Przed zakończeniem posiedzenia poseł Sławomir Ćwik (Polska 2050) złożył wniosek o przebadanie posłów PiS alkomatem, uzasadniając to "dziwnym zachowaniem" parlamentarzystów. Paweł Jabłoński odpowiedział słowami "Co za śmieć".

Po posiedzeniu Mariusz Gosek i Paweł Jabłoński opublikowali w mediach społecznościowych nagrania i zdjęcia, na których pokazali negatywne wyniki testów alkomatowych.

