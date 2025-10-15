Woda wycofana ze sprzedaży. Pilny komunikat sieci sklepów
Sieć handlowa Auchan wycofała ze sprzedaży wodę źródlaną, w której wykryto szkodliwe substancje chemiczne. Po otrzymaniu pisma od Inspekcji Sanitarnej, przedsiębiorstwo wydało pilny alert do swoich konsumentów o niespożywanie skażonej wody.
Woda źródlana Primavera została wycofana z sieci sklepów Auchan. Wszystko w związku z nieprawidłowościami w wynikach badań mikrobiologicznych. W jednej z partii produktu znaleziono substancje szkodliwe dla zdrowia.
Skażona woda znika ze sklepów. Pilny komunikat
"W trosce o Wasze bezpieczeństwo, firma Auchan po otrzymaniu pisma ze strony Inspekcji Sanitarnej, została zobligowana do wycofania produktu, z uwagi na niewłaściwe wyniki mikrobiologiczne" - poinformowali w komunikacie przedstawiciele sieci sklepów spożywczych.
Nieprawidłowości dotyczą wody niegazowanej Primavera, którą po otrzymaniu raportu natychmiast wycofano ze sklepowych półek.
Firma Auchan udostępniła szczegółowe informacje na temat partii wody, w której wykryto szkodliwe substancje:
Nazwa produktu: Woda Primavera niegazowana 1,5 l
Producent: San Benedetto Polska
Kod kreskowy EAN: 5903978396562
Data przydatności/numer partii: 17/01/2027/ numer partii LP51985
Klienci, którzy zakupili opisywany produkt pod żadnym pozorem nie powinni go spożywać. Przedsiębiorstwo apeluje do konsumentów o wyrzucenie skażonej wody lub oddanie jej do sklepu, w którym została zakupiona.
W przypadku odniesienia butelek do hipermarketu, klienci otrzymają zwrot pieniędzy.
