Woda wycofana ze sprzedaży. Pilny komunikat sieci sklepów

Sieć handlowa Auchan wycofała ze sprzedaży wodę źródlaną, w której wykryto szkodliwe substancje chemiczne. Po otrzymaniu pisma od Inspekcji Sanitarnej, przedsiębiorstwo wydało pilny alert do swoich konsumentów o niespożywanie skażonej wody.

Partia wody Primavera wycofana ze sprzedaży

Woda źródlana Primavera została wycofana z sieci sklepów Auchan. Wszystko w związku z nieprawidłowościami w wynikach badań mikrobiologicznych. W jednej z partii produktu znaleziono substancje szkodliwe dla zdrowia.

Skażona woda znika ze sklepów. Pilny komunikat 

"W trosce o Wasze bezpieczeństwo, firma Auchan po otrzymaniu pisma ze strony Inspekcji Sanitarnej, została zobligowana do wycofania produktu, z uwagi na niewłaściwe wyniki mikrobiologiczne" - poinformowali w komunikacie przedstawiciele sieci sklepów spożywczych.

 

Nieprawidłowości dotyczą wody niegazowanej Primavera, którą po otrzymaniu raportu natychmiast wycofano ze sklepowych półek. 

 

Firma Auchan udostępniła szczegółowe informacje na temat partii wody, w której wykryto szkodliwe substancje:

 

Nazwa produktu: Woda Primavera niegazowana 1,5 l
Producent: San Benedetto Polska
Kod kreskowy EAN: 5903978396562
Data przydatności/numer partii: 17/01/2027/ numer partii LP51985

 

Klienci, którzy zakupili opisywany produkt pod żadnym pozorem nie powinni go spożywać. Przedsiębiorstwo apeluje do konsumentów o wyrzucenie skażonej wody lub oddanie jej do sklepu, w którym została zakupiona.

 

W przypadku odniesienia butelek do hipermarketu, klienci otrzymają zwrot pieniędzy

 

