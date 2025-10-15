Woda wycofana ze sprzedaży. Pilny komunikat sieci sklepów

Woda źródlana Primavera została wycofana z sieci sklepów Auchan. Wszystko w związku z nieprawidłowościami w wynikach badań mikrobiologicznych. W jednej z partii produktu znaleziono substancje szkodliwe dla zdrowia.

Skażona woda znika ze sklepów. Pilny komunikat

"W trosce o Wasze bezpieczeństwo, firma Auchan po otrzymaniu pisma ze strony Inspekcji Sanitarnej, została zobligowana do wycofania produktu, z uwagi na niewłaściwe wyniki mikrobiologiczne" - poinformowali w komunikacie przedstawiciele sieci sklepów spożywczych.

Nieprawidłowości dotyczą wody niegazowanej Primavera, którą po otrzymaniu raportu natychmiast wycofano ze sklepowych półek.

Firma Auchan udostępniła szczegółowe informacje na temat partii wody, w której wykryto szkodliwe substancje:

Nazwa produktu: Woda Primavera niegazowana 1,5 l

Producent: San Benedetto Polska

Kod kreskowy EAN: 5903978396562

Data przydatności/numer partii: 17/01/2027/ numer partii LP51985

Klienci, którzy zakupili opisywany produkt pod żadnym pozorem nie powinni go spożywać. Przedsiębiorstwo apeluje do konsumentów o wyrzucenie skażonej wody lub oddanie jej do sklepu, w którym została zakupiona.

W przypadku odniesienia butelek do hipermarketu, klienci otrzymają zwrot pieniędzy.

