Do zdarzenia doszło na Zawracie od strony Hali Gąsienicowej. Dwóch turystów podczas wspinaczki zjechało po zalodzonym żlebie w rejonie letniego odcinka szlaku, który jest ubezpieczony łańcuchami - poinformował ratownik dyżurny Tatrzańskiego Ochotniczego Pogotowia Ratunkowego (TOPR) Marcin Józefowicz.

Tragedia w Tarach. Nie żyje turysta, drugi w szpitalu

- Turyści mieli na nogach raki, jednak to nie wystarczyło, aby zapobiec upadkowi. Jeden z nich zginął na miejscu w wyniku odniesionych obrażeń. Drugi z poważnymi urazami nóg został przetransportowany śmigłowcem do szpitala w Zakopanem - przekazał Józefowicz.

Na miejscu wypadku byli świadkowie. Podjęli próbę resuscytacji, jednak nie udało się uratować życia poszkodowanego.

ZOBACZ: Akcja ratownicza na Mount Everest. Zamieć uwięziła ponad 200 osób

Ze względu na zalegającą nad szczytami gęstą mgłę ratownicy TOPR zostali przetransportowani śmigłowcem jedynie w rejon Czarnego Stawu Gąsienicowego, skąd dalej pieszo musieli dotrzeć do poszkodowanych. Maszynę udało się wykorzystać jedynie do transportu do Zakopanego ciała ofiary i rannego.

Niebezpieczne warunki w Tatrach. TOPR ostrzega turystów

W Tatrach panują trudne warunki do uprawiania turystyki. W środę szczyty spowijała gęsta mgła, a temperatura w wyższych partiach spadła poniżej zera. Od ok. 1900 m n.p.m. na szlakach zalega śnieg. Miejscami jest on twardy i zmrożony.

ZOBACZ: Dramat w Tatrach Wysokich. 45-latka spadła podczas górskiej wspinaczki

Występują liczne oblodzenia, a na szlakach jest bardzo ślisko. TOPR apeluje, aby wędrując w wyższych partiach gór, mieć doświadczenie w zimowej turystyce górskiej oraz odpowiedni sprzęt - raki, czekan i kask.

Widziałeś coś ważnego? Przyślij zdjęcie, film lub napisz, co się stało. Skorzystaj z naszej Wrzutni