Tragedia pod Starachowicami. 57-latka zaatakowana przez byka
Tragedia w Pawłowie pod Starachowicami (woj. świętokrzyskie). Jak donoszą lokalne media, na terenie jednego z gospodarstw byk zaatakował 57-latkę. Na miejsce natychmiast wysłano służby ratunkowe. Niestety, mimo ich wysiłków, kobieta nie przeżyła.
Do zdarzenia doszło we wtorek na prywatnej posesji w gminie Pawłów koło Starachowic. Policja otrzymała zgłoszenie o niebezpiecznym incydencie przed godz. 16.
- 57-letnia została zaatakowana przez byka - potwierdził w rozmowie z autorami serwisu starachowicki.eu rzecznik prasowy Komendy Powiatowej Policji w Starachowicach asp. Paweł Kusiak.
Byk zaatakował kobietę. Nie zdołano jej uratować
Radio Ostrowiec podaje, że 57-latka w chwili ataku była sama w gospodarstwie. "Znaleźli ją członkowie rodziny dopiero po powrocie do domu" - ustalono.
Na miejsce ruszyli funkcjonariusze policji oraz zespół ratownictwa medycznego. Wezwano także śmigłowiec Lotniczego Pogotowia Ratunkowego. Pilot w trakcie lotu otrzymał polecenie zawrócenia maszyny, ponieważ było już za późno na pomoc.
Kobieta zaatakowana przez byka doznała poważnych obrażeń i mimo podjętych działań resuscytacyjnych zmarła na miejscu.
Asp. Kusiak poinformował, że z powodu śmierci kobiety służby prowadziły czynności pod nadzorem prokuratora.
Sygnały ostrzegawcze ze strony zwierząt
Powiatowy lekarz weterynarii nie zdecydował jeszcze o losie byka i reszty bydła, która pozostawała pod opieką w tym gospodarstwie.
Byki są zwierzętami terytorialnymi. Mimo że ich instynkt słabnie, gdy są hodowane przez ludzi, nie znika całkowicie.
W każdym przypadku kontaktu z groźnym zwierzęciem należy zachować ostrożność i zwracać uwagę na sygnały ostrzegawcze. Byki wyrażają swój stres i poczucie zagrożenia poprzez stanie bokiem do człowieka, charakterystyczne grzebanie w ziemi i spuszczanie głowy.
