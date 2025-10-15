Tragedia pod Starachowicami. 57-latka zaatakowana przez byka

Do zdarzenia doszło we wtorek na prywatnej posesji w gminie Pawłów koło Starachowic. Policja otrzymała zgłoszenie o niebezpiecznym incydencie przed godz. 16.

- 57-letnia została zaatakowana przez byka - potwierdził w rozmowie z autorami serwisu starachowicki.eu rzecznik prasowy Komendy Powiatowej Policji w Starachowicach asp. Paweł Kusiak.

Byk zaatakował kobietę. Nie zdołano jej uratować

Radio Ostrowiec podaje, że 57-latka w chwili ataku była sama w gospodarstwie. "Znaleźli ją członkowie rodziny dopiero po powrocie do domu" - ustalono.

Na miejsce ruszyli funkcjonariusze policji oraz zespół ratownictwa medycznego. Wezwano także śmigłowiec Lotniczego Pogotowia Ratunkowego. Pilot w trakcie lotu otrzymał polecenie zawrócenia maszyny, ponieważ było już za późno na pomoc.

Kobieta zaatakowana przez byka doznała poważnych obrażeń i mimo podjętych działań resuscytacyjnych zmarła na miejscu.

ZOBACZ: Tragedia w Małopolsce, znaleziono trzy ciała. Zatrzymano 25-latka

Asp. Kusiak poinformował, że z powodu śmierci kobiety służby prowadziły czynności pod nadzorem prokuratora.

Sygnały ostrzegawcze ze strony zwierząt

Powiatowy lekarz weterynarii nie zdecydował jeszcze o losie byka i reszty bydła, która pozostawała pod opieką w tym gospodarstwie.

Byki są zwierzętami terytorialnymi. Mimo że ich instynkt słabnie, gdy są hodowane przez ludzi, nie znika całkowicie.

ZOBACZ: Fala ataków na kobiety w Łodzi. Sprawca je okrada, metoda działania ciągle ta sama

W każdym przypadku kontaktu z groźnym zwierzęciem należy zachować ostrożność i zwracać uwagę na sygnały ostrzegawcze. Byki wyrażają swój stres i poczucie zagrożenia poprzez stanie bokiem do człowieka, charakterystyczne grzebanie w ziemi i spuszczanie głowy.

Widziałeś coś ważnego? Przyślij zdjęcie, film lub napisz, co się stało. Skorzystaj z naszej Wrzutni