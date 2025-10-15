W pierwszej połowie października w Watykanie przekroczona została liczba 30 milionów pielgrzymów - to tyle, ile przewidywano w całym Roku Świętym, który zakończy się 6 stycznia 2026 r.

Zdaniem twórców raportu, łączna liczba wiernych odwiedzających Państwo Watykańskie będzie stale rosnąć, bo w ramach Roku Jubileuszowego czeka na nich jeszcze mnóstwo wydarzeń.

Miliony pielgrzymów w Watykanie. Liczba przerosła oczekiwania

Dziennik "La Repubblica", który poinformował o danych z licznika pielgrzymów w bazylice watykańskiej, zaznaczył, że 2025 to "rekordowy Rok Święty". W minionych miesiącach do Rzymu zawitało z tej okazji miliony wiernych z najdalszych zakątków świata.

Jak podaje włoski dziennik, jednym z powodów tak dużego zainteresowania pielgrzymkami do Watykanu jest w tym roku pontyfikat aż dwóch papieży - Franciszka (do 21 kwietnia 2025) i Leona XIV (od 8 maja 2025). Wiernych przyciągnęły więc uroczystości pogrzebowe Franciszka, następnie konklawe i w końcu inauguracja nowego pontyfikatu pierwszego amerykańskiego papieża Leona XIV.

ZOBACZ: Papież z apelem do rządzących. "Broń, która niszczy"

Tegorocznym atraktorem jest tzw. efekt nowego papieża, czyli nagły wzrost zainteresowania sprawami Kościoła katolickiego na kilka miesięcy po wyborze Ojca Świętego. Na uroczystości i spotkania z Leonem XIV przybywają dziesiątki tysięcy wiernych, wśród nich liczne grupy z USA, skąd pochodzi, oraz z Peru, gdzie przez wiele lat pełnił posługę.

Raport wiernych w Roku Jubileuszowym. Leon XIV przyciąga pielgrzymów

Łączna liczba wiernych ma w najbliższym czasie stale rosnąć, bo w ramach Roku Jubileuszowego w Watykanie odbędzie się jeszcze wiele dużych wydarzeń - choćby w najbliższą niedzielę. Będzie to kanonizacja siedmiorga błogosławionych z kilku krajów, w tym z Włoch, Wenezueli i Papui- Nowej Gwinei. Na mszy pod przewodnictwem papieża Leona XIV oczekuje się tysięcy wiernych.

W związku z pierwszym Bożym Narodzeniem z nowym papieżem, w Watykanie oczekuje się zimą kolejnych rekordów w napływie wiernych.

ZOBACZ: Wyjątkowi goście u papieża. "Został powitany jak gwiazda rocka"

Nowo mianowany Ojciec Święty, kardynał Robert Francis Prevost, to pierwszy papież augustianin pochodzący z Ameryki Północnej. Przez ponad dekadę był misjonarzem w Peru, dzięki czemu posiada również peruwiańskie obywatelstwo. Jak wielokrotnie wspominał, jego główną misją jest zjednoczenie Kościoła katolickiego i walka o światowy pokój.

Leon XIV od początku pontyfikatu wyrażał wsparcie dla poszkodowanych w wojnie na Bliskim Wschodzie Palestyńczyków, Ukraińców i opowiadał się przeciwko globalizacji i wykorzystywaniu bogactwa w celach zbrojeniowych.

Widziałeś coś ważnego? Przyślij zdjęcie, film lub napisz, co się stało. Skorzystaj z naszej Wrzutni