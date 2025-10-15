Tłumy pielgrzymów w Watykanie. Liczba przekroczyła wszelkie prognozy
Według oficjalnego raportu, od początku roku Watykan zanotował rekordową liczbę pielgrzymów. Przez Drzwi Święte bazyliki watykańskiej przeszło już ponad 30 milionów osób. Jak informują wysłannicy papieża Leona XIV, liczba ta przekroczyła wszelkie dotychczasowe prognozy.
W pierwszej połowie października w Watykanie przekroczona została liczba 30 milionów pielgrzymów - to tyle, ile przewidywano w całym Roku Świętym, który zakończy się 6 stycznia 2026 r.
Zdaniem twórców raportu, łączna liczba wiernych odwiedzających Państwo Watykańskie będzie stale rosnąć, bo w ramach Roku Jubileuszowego czeka na nich jeszcze mnóstwo wydarzeń.
Miliony pielgrzymów w Watykanie. Liczba przerosła oczekiwania
Dziennik "La Repubblica", który poinformował o danych z licznika pielgrzymów w bazylice watykańskiej, zaznaczył, że 2025 to "rekordowy Rok Święty". W minionych miesiącach do Rzymu zawitało z tej okazji miliony wiernych z najdalszych zakątków świata.
Jak podaje włoski dziennik, jednym z powodów tak dużego zainteresowania pielgrzymkami do Watykanu jest w tym roku pontyfikat aż dwóch papieży - Franciszka (do 21 kwietnia 2025) i Leona XIV (od 8 maja 2025). Wiernych przyciągnęły więc uroczystości pogrzebowe Franciszka, następnie konklawe i w końcu inauguracja nowego pontyfikatu pierwszego amerykańskiego papieża Leona XIV.
Tegorocznym atraktorem jest tzw. efekt nowego papieża, czyli nagły wzrost zainteresowania sprawami Kościoła katolickiego na kilka miesięcy po wyborze Ojca Świętego. Na uroczystości i spotkania z Leonem XIV przybywają dziesiątki tysięcy wiernych, wśród nich liczne grupy z USA, skąd pochodzi, oraz z Peru, gdzie przez wiele lat pełnił posługę.
Raport wiernych w Roku Jubileuszowym. Leon XIV przyciąga pielgrzymów
Łączna liczba wiernych ma w najbliższym czasie stale rosnąć, bo w ramach Roku Jubileuszowego w Watykanie odbędzie się jeszcze wiele dużych wydarzeń - choćby w najbliższą niedzielę. Będzie to kanonizacja siedmiorga błogosławionych z kilku krajów, w tym z Włoch, Wenezueli i Papui- Nowej Gwinei. Na mszy pod przewodnictwem papieża Leona XIV oczekuje się tysięcy wiernych.
W związku z pierwszym Bożym Narodzeniem z nowym papieżem, w Watykanie oczekuje się zimą kolejnych rekordów w napływie wiernych.
Nowo mianowany Ojciec Święty, kardynał Robert Francis Prevost, to pierwszy papież augustianin pochodzący z Ameryki Północnej. Przez ponad dekadę był misjonarzem w Peru, dzięki czemu posiada również peruwiańskie obywatelstwo. Jak wielokrotnie wspominał, jego główną misją jest zjednoczenie Kościoła katolickiego i walka o światowy pokój.
Leon XIV od początku pontyfikatu wyrażał wsparcie dla poszkodowanych w wojnie na Bliskim Wschodzie Palestyńczyków, Ukraińców i opowiadał się przeciwko globalizacji i wykorzystywaniu bogactwa w celach zbrojeniowych.
