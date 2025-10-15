Ubezpieczony wykonujący w okresie orzeczonej niezdolności do pracy pracę zarobkową lub wykorzystujący zwolnienie od pracy w sposób niezgodny z celem tego zwolnienia traci prawo do zasiłku chorobowego za cały okres tego zwolnienia. Tak brzmi art. 17 ustawy o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa Nie pozostawia on złudzeń w kwestii wykonywania czynności zawodowych w okresie przebywania na zwolnieniu lekarskim.

Jeśli pracownik naruszy zakaz pracy podczas L4 lub użyje zwolnienia w sposób sprzeczny z celem (np. zdecyduje się na remont domu), Zakład Ubezpieczeń Społecznych może wstrzymać wypłatę zasiłku, co oznacza utratę prawa do świadczenia podczas rekonwalescencji.

Nadchodzą zmiany w L4. Nowa definicja czynności zarobkowych

Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej pracuje nad projektem ustawy o zmianie ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych oraz niektórych innych ustaw. Ma on uporządkować kwestie zwolnień lekarskich, zredukować luki prawne i uprościć procedury.

Przede wszystkim zaproponowano doprecyzowanie, czym jest praca zarobkowa, a więc jakie czynności rodzą ryzyko utraty prawa do zasiłku chorobowego. Po zmianie będą to wszelkie działania mające charakter zarobkowy, niezależnie od formy zatrudnienia.

Ale jednocześnie przewidziano działania incydentalne, wykonywane w związku z istotnymi okolicznościami. Zatem możliwe będzie odpisanie na pilny e-mail w wyjątkowej sytuacji czy podpisanie faktury, jeśli zaniechanie tych czynności spowodowałoby znaczne szkody.

Projekt zakłada, że pracodawca może oczekiwać kontaktu w sprawach pilnych (np. odebrania telefonu lub odpowiedzi na wiadomość), ale bez nacisku na wykonywanie obowiązków zawodowych.

Najbardziej dyskutowana zmiana

Warto zaznaczyć, że wśród nowych rozwiązań znajduje się również propozycja umożliwiająca pracownikowi wykonywanie obowiązków u jednego pracodawcy, jednocześnie przebywając na zwolnieniu lekarskim u drugiego. Dotyczy to osób zatrudnionych w dwóch różnych miejscach, w sytuacji gdy charakter powierzonych zadań jest odmienny.

To jedna z najczęściej dyskutowanych zmian, która - jeśli wejdzie w życie - może znacząco wpłynąć na praktykę korzystania ze zwolnień lekarskich w Polsce.

