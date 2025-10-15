Średnia cena diesla w Polsce spadła o cztery grosze i obecnie wynosi 5,95 zł za litr. Spadek - choć mniejszy - widać również na cenach za benzynę Pb95 i autogaz.

Z raportu e-petrol.pl wynika, że w porównaniu do poprzedniego tygodnia (pomiar ze środy 8 października) litr benzyny jest obecnie tańszy o grosz i płaci się za niego przeciętnie 5,84 zł.

Natomiast litr LPG oferowany jest w sprzedaży detalicznej po 2,59 zł - co oznacza cenę o 2 grosze mniejszą niż na początku miesiąca.

Paliwo tańsze. Najdrożej w centrum Polski

"Na paliwowej mapie Polski szczególne miejsce zajmuje aktualnie województwo lubuskie, gdzie najmniej kosztuje Pb95 i olej napędowy" - informują autorzy raportu. Średnie stawki za litr tych paliw wynoszą tam kolejno 5,74 i 5,80 zł/l.

Najtańszy autogaz można zatankować w województwie śląskim - 2,49 zł/l. Niższe niż w innych częściach Polski ceny paliw można zauważyć także na stacjach w województwach łódzkim, pomorskim, zachodniopomorskim i wielkopolskim.

ZOBACZ: Sankcje na Rosję zadziałały. Sojusznikowi Putina kończy się ropa

Najdrożej z kolei jest na Mazowszu, gdzie za litr benzyny i diesla płaci się średnio 5,98 i 6,07 zł, oraz w województwie zachodniopomorskim, w którym LPG kosztuje 2,72 zł/l.

Ceny paliwa spadają, rośnie szansa na obniżkę stóp procentowych

Według podanego w środę odczytu GUS wrześniowa inflacja w sektorze transportu wyniosła -3,8 proc. rok do roku i -1,3 proc. miesiąc do miesiąca.

Główny ekonomista banku Credit Agricole Jakub Borowski, odnosząc się do tych danych, ocenił że obserwowany obecnie znaczący spadek cen ropy naftowej będzie wpływał na obniżenie rocznego wskaźnika inflacji.

ZOBACZ: Sanepid wykrył groźne bakterie. 11 miejscowości na Mazowszu bez dostępu do wody

"Naszym zdaniem, antyinflacyjny wpływ niższych cen ropy na wskaźnik inflacji zrównoważy oczekiwany przez nas proinflacyjny wpływ dalszego wzrostu cen ciepła systemowego" - wskazał. Dodał, że struktura wrześniowej inflacji w połączeniu z obserwowanym spadkiem cen ropy sygnalizują rosnące prawdopodobieństwo obniżki stóp procentowych na listopadowym posiedzeniu RPP.

Widziałeś coś ważnego? Przyślij zdjęcie, film lub napisz, co się stało. Skorzystaj z naszej Wrzutni