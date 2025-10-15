Mieszkańcy 11 miejscowości gminy Gąbin (woj. mazowieckie) ponownie nie mogą korzystać z wody z kranów. Jak poinformowała Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Płocku, w wodzie pochodzącej z wodociągu Górki wykryto bakterie grupy coli. Trwają dalsze badania, które mają wykazać, czy występują również enterokoki kałowe - tak jak miało to miejsce pod koniec września.

Skażenie ujawniono w próbce pobranej w Szkole Podstawowej w Dobrzykowie. Obecność bakterii coli oznacza, że woda nie nadaje się do spożycia. Obecnie badanie mikrobiologiczne nie zostało zakończone - nie jest znana liczba enterokoków.

Zakaz spożywania wody w Gąbinie. Dotyczy 11 miejscowości

Zakazem korzystania z wody objęto następujące miejscowości:

Dobrzyków

Górki

Jordanów

Małe Góry

Potrzebna

Nowa Korzeniówka

Stara Korzeniówka

Borki

Piaski

Nowy Troszyn

Troszyn Polski

ul. Nadwiślańska w Płocku

Łącznie problem dotyczy około 2,5 tysiąca mieszkańców.

Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Płocku ostrzega, że woda nie może być używana do:

picia i przygotowywania posiłków,

mycia owoców i warzyw,

mycia naczyń kuchennych,

kąpieli i mycia zębów,

przemywania ran,

prania.

Może być wykorzystywana wyłącznie do celów sanitarnych, np. do spłukiwania toalet.

Kryzys w Gąbinie. Burmistrz opublikował komunikat dla mieszkańców

Burmistrz miasta i gminy Gąbin Krzysztof Jadczak poinformował w mediach społecznościowych, że woda butelkowana jest dostępna u sołtysów oraz w jednostkach Ochotniczej Straży Pożarnej w Dobrzykowie i Troszynie Polskim.

Samorządowiec zapewnił również, że sieć wodociągowa została zachlorowana i jest płukana, a wkrótce zostaną wykonane ponowne badania jakości wody.

Przekazał również, że mimo sytuacji kryzysowej zajęcia lekcyjne w szkołach podstawowych w Dobrzykowie i Borkach odbywają się zgodnie z planem. Podobnie w przypadku przedszkola i żłobka. Jak podkreślił, w placówkach "zachowano wszystkie środki bezpieczeństwa".

"Robimy wszystko, aby sytuacja została jak najszybciej opanowana. Dziękuję za Państwa zrozumienie i współpracę" - zaznaczył.

Gmina Gąbin bez dostępu od wody. To już kolejny raz

Przypomnijmy, że 24 września tego roku sanepid również wykrył enterokoki w wodzie z tego samego wodociągu. Skażenie stwierdzono wtedy w Jordanowie, a mieszkańcy 11 miejscowości byli pozbawieni wody pitnej do 1 października.

Poprzednio, po wykryciu skażenia wody gmina Gąbin otrzymała m.in. 114 tys. litrów wody butelkowanej z Rządowej Agencji Rezerw Strategicznych, przy czym tamtejszy samorząd kupił dodatkowo z własnych środków około 15 tys. litrów takiej wody.

Do jej dystrybucji wśród mieszkańców włączyli się sołtysi oraz strażacy ochotnicy. Wojska Obrony Terytorialnej dostarczyły cysternę do rozwożenia wody w większej ilości, według potrzeb.

