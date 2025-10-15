Sanepid wykrył groźne bakterie. 11 miejscowości na Mazowszu bez dostępu do wody

Ponad 2,5 tysiąca mieszkańców gminy Gąbin na Mazowszu znów zostało odciętych od wody pitnej. Sanepid w Płocku wykrył w wodociągu Górki bakterie grupy coli, a trwające badania mają potwierdzić, czy obecne są również enterokoki. Służby podkreślają, że woda nie nadaje się do spożycia i może być używana wyłącznie do celów sanitarnych.

Zakaz spożywania wody na terenie 11 miejscowości gminy Gąbin

Mieszkańcy 11 miejscowości gminy Gąbin (woj. mazowieckie) ponownie nie mogą korzystać z wody z kranów. Jak poinformowała Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Płocku, w wodzie pochodzącej z wodociągu Górki wykryto bakterie grupy coli. Trwają dalsze badania, które mają wykazać, czy występują również enterokoki kałowe - tak jak miało to miejsce pod koniec września.

 

Skażenie ujawniono w próbce pobranej w Szkole Podstawowej w Dobrzykowie. Obecność bakterii coli oznacza, że woda nie nadaje się do spożycia. Obecnie badanie mikrobiologiczne nie zostało zakończone - nie jest znana liczba enterokoków.

Zakaz spożywania wody w Gąbinie. Dotyczy 11 miejscowości

Zakazem korzystania z wody objęto następujące miejscowości:

  • Dobrzyków
  • Górki
  • Jordanów
  • Małe Góry
  • Potrzebna
  • Nowa Korzeniówka
  • Stara Korzeniówka
  • Borki
  • Piaski
  • Nowy Troszyn
  • Troszyn Polski
  • ul. Nadwiślańska w Płocku

Łącznie problem dotyczy około 2,5 tysiąca mieszkańców.

 

Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Płocku ostrzega, że woda nie może być używana do: 

  • picia i przygotowywania posiłków,
  • mycia owoców i warzyw,
  • mycia naczyń kuchennych,
  • kąpieli i mycia zębów,
  • przemywania ran,
  • prania.

Może być wykorzystywana wyłącznie do celów sanitarnych, np. do spłukiwania toalet.

Kryzys w Gąbinie. Burmistrz opublikował komunikat dla mieszkańców

Burmistrz miasta i gminy Gąbin Krzysztof Jadczak poinformował w mediach społecznościowych, że woda butelkowana jest dostępna u sołtysów oraz w jednostkach Ochotniczej Straży Pożarnej w Dobrzykowie i Troszynie Polskim

 

Samorządowiec zapewnił również, że sieć wodociągowa została zachlorowana i jest płukana, a wkrótce zostaną wykonane ponowne badania jakości wody. 

 

Przekazał również, że mimo sytuacji kryzysowej zajęcia lekcyjne w szkołach podstawowych w Dobrzykowie i Borkach odbywają się zgodnie z planem. Podobnie w przypadku przedszkola i żłobka. Jak podkreślił, w placówkach "zachowano wszystkie środki bezpieczeństwa". 

 

"Robimy wszystko, aby sytuacja została jak najszybciej opanowana. Dziękuję za Państwa zrozumienie i współpracę" - zaznaczył. 

Gmina Gąbin bez dostępu od wody. To już kolejny raz

Przypomnijmy, że 24 września tego roku sanepid również wykrył enterokoki w wodzie z tego samego wodociągu. Skażenie stwierdzono wtedy w Jordanowie, a mieszkańcy 11 miejscowości byli pozbawieni wody pitnej do 1 października.

 

Poprzednio, po wykryciu skażenia wody gmina Gąbin otrzymała m.in. 114 tys. litrów wody butelkowanej z Rządowej Agencji Rezerw Strategicznych, przy czym tamtejszy samorząd kupił dodatkowo z własnych środków około 15 tys. litrów takiej wody.

 

Do jej dystrybucji wśród mieszkańców włączyli się sołtysi oraz strażacy ochotnicy. Wojska Obrony Terytorialnej dostarczyły cysternę do rozwożenia wody w większej ilości, według potrzeb. 

 

