Sanepid wykrył groźne bakterie. 11 miejscowości na Mazowszu bez dostępu do wody
Ponad 2,5 tysiąca mieszkańców gminy Gąbin na Mazowszu znów zostało odciętych od wody pitnej. Sanepid w Płocku wykrył w wodociągu Górki bakterie grupy coli, a trwające badania mają potwierdzić, czy obecne są również enterokoki. Służby podkreślają, że woda nie nadaje się do spożycia i może być używana wyłącznie do celów sanitarnych.
Mieszkańcy 11 miejscowości gminy Gąbin (woj. mazowieckie) ponownie nie mogą korzystać z wody z kranów. Jak poinformowała Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Płocku, w wodzie pochodzącej z wodociągu Górki wykryto bakterie grupy coli. Trwają dalsze badania, które mają wykazać, czy występują również enterokoki kałowe - tak jak miało to miejsce pod koniec września.
Skażenie ujawniono w próbce pobranej w Szkole Podstawowej w Dobrzykowie. Obecność bakterii coli oznacza, że woda nie nadaje się do spożycia. Obecnie badanie mikrobiologiczne nie zostało zakończone - nie jest znana liczba enterokoków.
Zakaz spożywania wody w Gąbinie. Dotyczy 11 miejscowości
Zakazem korzystania z wody objęto następujące miejscowości:
- Dobrzyków
- Górki
- Jordanów
- Małe Góry
- Potrzebna
- Nowa Korzeniówka
- Stara Korzeniówka
- Borki
- Piaski
- Nowy Troszyn
- Troszyn Polski
- ul. Nadwiślańska w Płocku
Łącznie problem dotyczy około 2,5 tysiąca mieszkańców.
Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Płocku ostrzega, że woda nie może być używana do:
- picia i przygotowywania posiłków,
- mycia owoców i warzyw,
- mycia naczyń kuchennych,
- kąpieli i mycia zębów,
- przemywania ran,
- prania.
Może być wykorzystywana wyłącznie do celów sanitarnych, np. do spłukiwania toalet.
Kryzys w Gąbinie. Burmistrz opublikował komunikat dla mieszkańców
Burmistrz miasta i gminy Gąbin Krzysztof Jadczak poinformował w mediach społecznościowych, że woda butelkowana jest dostępna u sołtysów oraz w jednostkach Ochotniczej Straży Pożarnej w Dobrzykowie i Troszynie Polskim.
Samorządowiec zapewnił również, że sieć wodociągowa została zachlorowana i jest płukana, a wkrótce zostaną wykonane ponowne badania jakości wody.
Przekazał również, że mimo sytuacji kryzysowej zajęcia lekcyjne w szkołach podstawowych w Dobrzykowie i Borkach odbywają się zgodnie z planem. Podobnie w przypadku przedszkola i żłobka. Jak podkreślił, w placówkach "zachowano wszystkie środki bezpieczeństwa".
"Robimy wszystko, aby sytuacja została jak najszybciej opanowana. Dziękuję za Państwa zrozumienie i współpracę" - zaznaczył.
Gmina Gąbin bez dostępu od wody. To już kolejny raz
Przypomnijmy, że 24 września tego roku sanepid również wykrył enterokoki w wodzie z tego samego wodociągu. Skażenie stwierdzono wtedy w Jordanowie, a mieszkańcy 11 miejscowości byli pozbawieni wody pitnej do 1 października.
Poprzednio, po wykryciu skażenia wody gmina Gąbin otrzymała m.in. 114 tys. litrów wody butelkowanej z Rządowej Agencji Rezerw Strategicznych, przy czym tamtejszy samorząd kupił dodatkowo z własnych środków około 15 tys. litrów takiej wody.
Do jej dystrybucji wśród mieszkańców włączyli się sołtysi oraz strażacy ochotnicy. Wojska Obrony Terytorialnej dostarczyły cysternę do rozwożenia wody w większej ilości, według potrzeb.
