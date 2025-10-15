Pożar w fabryce odzieży wybuchł we wtorek około południa w dzielnicy Mirpur i został ugaszony po trzech godzinach. Ogień rozprzestrzenił się również na sąsiedni magazyn chemiczny.

Strażacy odnaleźli w zgliszczach czteropiętrowego budynku ciała 16 osób. Służby poinformowały, że z powodu doszczętnego spalenia ciał, do identyfikacji ofiar konieczne było przeprowadzenie badań DNA.

Ogromny pożar w Bangladeszu. Nie żyje 16 osób

Funkcjonariusz straży pożarnej Talha Bin Jashim oświadczył, że pożar wybuchł na trzecim piętrze fabryki odzieży, a następnie rozprzestrzenił się na pobliski magazyn chemiczny.

Zdaniem świadków i pracowników fabryki, w magazynie przechowywano m.in. wybielacz, plastik i nadtlenek wodoru, które mogą zaostrzać pożary i uwalniać toksyczne opary. Policja wciąż stara się ustalić tożsamość właściciela fabryki. Trwa również dochodzenie w sprawie zweryfikowania legalności działania magazynu.

Ze wstępnych informacji urzędników bangladeskiej stolicy wynika, że magazyn nie posiadał wszystkich wymaganych licencji bezpieczeństwa.

Pod płonącym budynkiem zebrały się dziesiątki mieszkańców miasta, opłakujących stratę swoich bliskich.

"Kiedy usłyszałem o pożarze, przybiegłem. Ale nadal jej nie znalazłem… Chcę tylko odzyskać moją córkę" – powiedział agencji Reuters Farzany Akhter poszukujący swojego dziecka.

Bangladesz. Tragiczna seria pożarów

Pożary są w Bangladeszu powszechnym zjawiskiem ze względu na niskie standardy bezpieczeństwa oraz nierzadko wadliwą infrastrukturę budynków.

W ostatnich latach największe pożary zanotowano m.in. w nielegalnie działającej fabryce żywności (52 ofiary śmiertelne) czy w historycznej dzielnicy Dhaki (78 ofiar).

Do najtragiczniejszego zdarzenia doszło zaś w 2013 roku. Z powodu awarii konstrukcyjnej zawalił się ośmiopiętrowy budynek Rana Plaza będący kompleksem fabryk odzieżowych. W wyniku wypadku zginęło ponad 1100 osób.

