Największe zagrożenie w najbliższych dniach będą stanowić mgły ograniczające widzialność do kilkuset metrów. Szczególnie dadzą się one we znaki w nocy ze środy na czwartek.

W niektórych regionach Polski pojawią się również opady deszczu i przygruntowe przymrozki.

Mgły niemal w całej Polsce. IMGW ostrzega

W środę do końca dnia pogoda będzie pochmurna, ze słabymi opadami deszczu na południowych krańcach kraju. Wysoko w górach spadnie również śnieg i śnieg z deszczem.

Termometry wskażą od 5 st. C na Lubelszczyźnie do 14 st. C. w Świnoujściu. Po kilku dniach porywistych wiatrów, tym razem synoptycy IMGW przewidują jedynie słabe, momentami umiarkowane powiewy.

ZOBACZ: Pogoda na początek tygodnia. Deszczowo i pochmurnie

W nocy ze środy na czwartek niemal cała Polska pogrąży się we mgle. Szczególną ostrożność w tej kwestii powinni zachować mieszkańcy centralnej, południowej i wschodniej części kraju. To tam utworzą się mgły ograniczające widoczność przeważnie do 200 m.

Na zachodzie i północy Polski spodziewane są zaś opady deszczu i lokalne mżawki.

Z kolei na krańcach południowych temperatura w nocy spadnie do minus 1 st. C., co może skutkować powstawaniem przygruntowych przymrozków.

Chmury, mgły i przymrozki. Pogoda na najbliższe dni

W czwartek w całym kraju prognozowane jest duże zachmurzenie. Przejaśnienia i rozpogodzenia spodziewane są jedynie na południu.

W pierwszych godzinach poranka wciąż utrzymają się lokalnie mgły ograniczające widzialność do około 200 m. W całym kraju, z wyjątkiem krańców południowych i południowo-wschodnich, wystąpią słabe przelotne opady deszczu.

ZOBACZ: Ostatnie dni września pod znakiem deszczu. Prognoza pogody na przyszły tydzień

Na termometrach od 10 st. C do 14 st. C. Wiatr słaby i umiarkowany, wiejący z południowego zachodu i z zachodu.

Kolejnej nocy zachmurzenie duże, gdzieniegdzie z możliwymi większymi przejaśnieniami. Miejscami przelotne opady deszczu, a w Tatrach śniegu.

Na Przedgórzu Sudeckim lokalnie pojawią się mgły ograniczające widzialność aż do 300 m. Temperatura minimalna wyniesie od około 3 st. C w kotlinach górskich do 8 st. C na przeważającym obszarze kraju i do 11 st. C nad samym morzem.

Widziałeś coś ważnego? Przyślij zdjęcie, film lub napisz, co się stało. Skorzystaj z naszej Wrzutni