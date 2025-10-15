Polska pogrąży się we mgle. Ostrzeżenia IMGW

Polska

Najbliższej nocy prognozowane są mgły ograniczające widzialność do 200 m, a z czwartku na piątek do 300 m – poinformowała synoptyczka Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej Magdalena Pękala. Mgły zostaną z nami również przez najbliższe dni. Dodatkowo, spodziewajmy się chłodnej, deszczowej pogody.

Polska pogrąży się we mgle. Ostrzeżenia IMGW
Pixabay
IMGW ostrzega. Nad Polskę nadciągają mgły

Największe zagrożenie w najbliższych dniach będą stanowić mgły ograniczające widzialność do kilkuset metrów. Szczególnie dadzą się one we znaki w nocy ze środy na czwartek. 

 

W niektórych regionach Polski pojawią się również opady deszczu i przygruntowe przymrozki.

Mgły niemal w całej Polsce. IMGW ostrzega

W środę do końca dnia pogoda będzie pochmurna, ze słabymi opadami deszczu na południowych krańcach kraju. Wysoko w górach spadnie również śnieg i śnieg z deszczem.  

 

Termometry wskażą od 5 st. C na Lubelszczyźnie do 14 st. C. w Świnoujściu. Po kilku dniach porywistych wiatrów, tym razem synoptycy IMGW przewidują jedynie słabe, momentami umiarkowane powiewy. 

 

ZOBACZ: Pogoda na początek tygodnia. Deszczowo i pochmurnie

 

W nocy ze środy na czwartek niemal cała Polska pogrąży się we mgle. Szczególną ostrożność w tej kwestii powinni zachować mieszkańcy centralnej, południowej i wschodniej części kraju. To tam utworzą się mgły ograniczające widoczność przeważnie do 200 m.

 

Na zachodzie i północy Polski spodziewane są zaś opady deszczu i lokalne mżawki.

 

Z kolei na krańcach południowych temperatura w nocy spadnie do minus 1 st. C., co może skutkować powstawaniem przygruntowych przymrozków.

Chmury, mgły i przymrozki. Pogoda na najbliższe dni

W czwartek w całym kraju prognozowane jest duże zachmurzenie. Przejaśnienia i rozpogodzenia spodziewane są jedynie na południu.

 

W pierwszych godzinach poranka wciąż utrzymają się lokalnie mgły ograniczające widzialność do około 200 m. W całym kraju, z wyjątkiem krańców południowych i południowo-wschodnich, wystąpią słabe przelotne opady deszczu.

 

ZOBACZ: Ostatnie dni września pod znakiem deszczu. Prognoza pogody na przyszły tydzień

 

Na termometrach od 10 st. C do 14 st. C. Wiatr słaby i umiarkowany, wiejący z południowego zachodu i z zachodu.

 

Kolejnej nocy zachmurzenie duże, gdzieniegdzie z możliwymi większymi przejaśnieniami. Miejscami przelotne opady deszczu, a w Tatrach śniegu.

 

Na Przedgórzu Sudeckim lokalnie pojawią się mgły ograniczające widzialność aż do 300 m. Temperatura minimalna wyniesie od około 3 st. C w kotlinach górskich do 8 st. C na przeważającym obszarze kraju i do 11 st. C nad samym morzem. 

 

Maria Kosiarz / polsatnews.pl / PAP
