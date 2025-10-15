Pilny komunikat Hamasu. Chodzi o szczątki izraelskich zakładników

"Ruch Oporu wypełnił swoje zobowiązania wynikające z umowy, przekazując wszystkich izraelskich więźniów znajdujących się w jego rękach, a także ciała, do których miał dostęp" - podało w oświadczeniu w mediach społecznościowych zbrojne skrzydło palestyńskiego ruchu.

Jak dodano "jeśli chodzi o pozostałe ciała, ich odzyskanie i wydobycie wymaga szeroko zakrojonych działań oraz specjalistycznego sprzętu. Dokładamy wszelkich starań, aby zamknąć tę sprawę".

Hamas zwrócił ciała kolejnych zakładników. Izraelskie siły zbrojne potwierdzają

Krótko przed komunikatem izraelskie siły zbrojne (IDF) poinformowały, że konwój pojazdów Czerwonego Krzyża zmierza teraz do miejsca przekazania w północnej Strefie Gazy, aby odebrać ciała dwóch zakładników z Hamasu.

Organizacja przewiezie trumny do oddziałów izraelskiego wojska w Strefie Gazy, gdzie odbędzie się mała ceremonia ku ich pamięci, prowadzona przez wojskowego rabina. Następnie ciała zostaną przewiezione do instytutu medycyny sądowej Abu Kabir w Tel Awiwie w celu identyfikacji. Jak podkreślono, Hamas nie zidentyfikował przekazanych zwłok.

"Hamas jest zobowiązany do przestrzegania porozumienia i podjęcia niezbędnych wysiłków w celu zwrócenia ciał pojmanych" - dodaje IDF.

Porozumienie Hamasu i Izraela. Twa proces uwalniania więźniów

Hamas wydał w poniedziałek ciała czterech zakładników, natomiast Izrael i rodziny pozostałych 24 osób oskarżyły tę organizację terrorystyczną o złamanie zobowiązań podjętych w ramach zawieszenia broni. Stanowiły one, że Hamas wydać natychmiast wszystkich porwanych w 2023 r. - zarówno żywych, jak i szczątki zmarłych.

Izrael miał zaś zwolnić z więzień i aresztów blisko dwóch tys. Palestyńczyków. Palestyńscy więźniowie zostali zwolnieni, podobnie jak 20 żywych zakładników.

ZOBACZ: Rozejm na Bliskim Wschodzie. Hamas uwolnił izraelskich zakładników

Agencja AP oceniła, że sprawa niewydanych zwłok znajduje się na liście najpilniejszych zagadnień związanych z pierwszą fazą izraelsko-palestyńskiego planu pokojowego dla Strefy Gazy, przedstawionego przez Donalda Trumpa.

We wtorek izraelska armia potwierdziła tożsamość szczątków dwóch osób: nepalskiego studenta rolnictwa Bipina Josziego i Guya Illouza. Mężczyźni zostali uprowadzeni podczas ataku Hamasu 7 października 2023 roku - Illouz z festiwalu muzycznego Nova, a Joszi ze schronu, jakie zostały zbudowane przy domach i instytucjach dla ochrony przed palestyńskim ostrzałem rakietowym.

Co jeśli Hamas nie wywiąże się z umowy? Trump: Tylko powiem słowo

Drugi etap porozumienia zakłada złożenie broni przez Hamas, przekazanie władzy w Strefie Gazy tymczasowej administracji palestyńskiej pod nadzorem międzynarodowym, stworzenie sił stabilizacyjnych i odbudowę tego terytorium.

Szczegóły tych kwestii nie zostały jeszcze ustalone i mają być tematem dalszych negocjacji. Przedstawiciele Hamasu wielokrotnie deklarowali, że są gotowi oddać władzę, ale nie złożą broni.

ZOBACZ: Izrael potwierdza: Hamas przekazał cztery trumny z ciałami zakładników

Prezydent USA Donald Trump powiedział w środę stacji CNN, że może rozważyć pozwolenie Izraelowi na wznowienie działań wojennych w Strefie Gazy, jeśli Hamas odmówi wywiązania się ze swojej części umowy o zawieszeniu broni.

- Myślę o tym. Izrael wróci na te ulice, jak tylko powiem słowo. Gdyby Izrael mógł wrócić i skopać im tyłek, zrobiłby to - powiedział Trump.

Widziałeś coś ważnego? Przyślij zdjęcie, film lub napisz, co się stało. Skorzystaj z naszej Wrzutni