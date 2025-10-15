Podczas spotkania ministrów obrony państw NATO w Brukseli niemiecki minister obrony Boris Pistorius ogłosił, że Niemcy rozmieszczą na lotnisku w Malborku myśliwce Eurofighter. Działanie to ma na celu wzmocnienie ochrony wschodniej flanki Sojuszu.

Jak precyzuje agencja Reuters, powołując się na rzecznika niemieckiego resortu obrony, chodzi o dwa myśliwce Eurofighter. Samoloty będą stacjonować w Polsce od grudnia bieżącego roku do marca przyszłego roku.

"Odpowiemy zdecydowanie". Nowa misja NATO na wschodniej flance

Rozmieszczenie niemieckich myśliwców będzie częścią natowskiej misji o kryptonimie "Eastern Sentry", która rozpoczęła się we wrześniu. To odpowiedź NATO na doniesienia o naruszeniach przestrzeni powietrznej przez rosyjskie drony na terytorium Polski.

Maszyny będą uczestniczyć w patrolach. - To sprawi, że będziemy jeszcze bardziej aktywni, obecni i widoczni na wschodniej granicy sojuszu - podkreślił Pistorius.

Celem inicjatywy jest przede wszystkim zwiększenie zdolności obserwacyjnych oraz wzmocnienie obrony powietrznej w regionie. Oprócz Niemiec w operacji uczestniczą także Francja, Wielka Brytania, Czechy i Dania.

- Kiedy (przywódca Rosji Władimir) Putin przetestuje nasze granice, czy to w Polsce, Estonii, czy gdziekolwiek indziej, odpowiemy zdecydowanie, szybko i skutecznie - dodał.

Niemcy inwestują w drony. Przygotowują się do "gorącej konfrontacji"

Boris Pistorius zapowiedział również, że jego kraj planuje zainwestować miliardy dolarów w rozwój bezzałogowych statków powietrznych, w tym dronów bojowych.

- Coraz bardziej agresywne zachowanie Władimira Putina pokazuje, że ani na chwilę nie możemy odpuścić we wzmacnianiu gotowości obronnej - zaznaczył minister.

Rosnące napięcia budzą niepokój wśród niemieckich polityków koalicji rządzącej, na czele z kanclerzem Friedrichem Merzem, którzy otwarcie alarmują o zwiększonej aktywności rosyjskiej, szczególnie w kontekście wykrywania rojów dronów nad terytorium RFN.

Szef niemieckiej Federalnej Służby Wywiadowczej (BND) Martin Jaeger ostrzegł w poniedziałek w Bundestagu, że w każdej chwili możliwa jest "gorąca konfrontacja" z Rosją.

