Zamienili pociąg w kurnik. "Żartownisie" poszukiwani przez policję

Pociąg Deutsche Bahn jadący z Essen do Kolonii został zamieniony w kurnik. We wtorek rano, podczas postoju na stacji, w jednym z przedziałów pierwszej klasy odnaleziono... trzy kury.

Ptaki podróżowały w komfortowych warunkach - miały nawet wysypaną słomę na podłodze. Maszynista zgłosił sprawę dyżurnemu ruchu, który wezwał na miejsce służby.

Skład został przestawiony na boczny tor, gdzie zwierzętami zajęli się specjaliści. Kury wyglądały na przestraszone, ale nic im się nie stało. Po schwytaniu zostały przetransportowane do schroniska dla zwierząt.

Po wszystkim pociąg musiał został posprzątany i w efekcie został wyłączony z użytku na kilka godzin. Póki co nie wiadomo, kto, ani po co, umieścił kury w pociągu. Wyjaśnieniem sprawy zajmuje się policja.

Chociaż niemiecka kolej postanowiła podejść do sprawy z humorem, zaapelowano do pasażerów, aby nie powtarzali podobnych zachowań.

"Wygląda to zabawnie, ale niestety dla kurczaków i wszystkich innych, podróż tym środkiem transportu dobiegła końca - ponieważ musieliśmy przetransportować ptaki w bezpieczne miejsce, a pociąg oddać do czyszczenia. Prosimy tego nie naśladować" - napisano.

dk / polsatnews.pl