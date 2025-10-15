Łukaszenka kpi z Nawrockiego. "Jest opętany tym duchem, skoro gada takie głupoty"
Aleksandr Łukaszenka skrytykował Karola Nawrockiego za wypowiedzi prezydenta o "rozmowach" z duchem marszałka Józefa Piłsudskiego. Białoruski dyktator stwierdził, że Nawrocki jest "całkowicie opętany" i powinien przestać "myśleć o bzdurach".
Białoruski dyktator Aleksandr Łukaszenka skomentował wypowiedzi prezydenta Polski Karola Nawrockiego o jego "rozmowach z duchem" marszałka Piłsudskiego.
"On śpi i widzi tego ducha lub ogarnia go ten duch. Takie głupoty..." - stwierdził Łukaszenka, cytowany przez Białoruską Agencję Telegraficzną.
Łukaszenka zadrwił z polskiego prezydenta. "Kontakty z demonami"
We wtorek białoruski dyktator uznał, że prezydent Karol Nawrocki powinien milczeć, zamiast mówić o swoich kontaktach z duchem polskiego polityka i wojskowego.
- Polski prezydent jest opętany tym duchem, skoro gada takie głupoty. Sami widzicie, jacy ludzie rządzą krajami w Europie - komentował Łukaszenka.
- Niektórzy, wiecie kto, już patrzą na zachodnie regiony Ukrainy i Białorusi. Już żyją jakimś duchem świętym Józefa Piłsudskiego. On (Karol Nawrocki) śpi i widzi tego ducha lub ogarnia go ten duch. Taka głupota... - mówił. - Nawet jeśli tak, to już milcz. Cóż, to ich (Polaków) sprawa, to są tacy ludzie - ocenił białoruski dyktator.
Słowa Nawrockiego skomentowało w ostatnim czasie także rosyjskie MSZ. Rzeczniczka resortu Maria Zacharowa stwierdziła, że polski prezydent "utrzymuje kontakty z demonami".
- Tacy ludzie mają czelność mieć pretensje do prezydenta Białorusi Aleksandra Łukaszenki - mówiła.
Nawrocki o "rozmowach" z duchem Piłsudskiego. "Tematów jest wiele"
Karol Nawrocki w wywiadzie dla "Radia Zet" przyznał, że od początku swojej kadencji odczuwa w Pałacu Prezydenckim obecność jednego z ojców polskiej niepodległości, marszałka Józefa Piłsudskiego. Prezydent wyznał, że często odbywa z duchem Piłsudskiego "rozmowy".
- Tematów jest wiele. Z jednej strony wojna polsko-bolszewicka z 1920 roku i obecna sytuacja międzynarodowa po ataku Federacji Rosyjskiej, o parlamencie często rozmawiamy - powiedział Nawrocki.
Głośną wypowiedź polskiego prezydenta krótko skomentował również Władimir Putin. Przywódca Rosji stwierdził, że "Piłsudski popełnił wiele błędów przed II wojną światową, które doprowadziły do upadku państwa". Jego zdaniem obecni polscy przywódcy powinni "wziąć sobie te błędy do serca".
