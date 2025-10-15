Białoruski dyktator Aleksandr Łukaszenka skomentował wypowiedzi prezydenta Polski Karola Nawrockiego o jego "rozmowach z duchem" marszałka Piłsudskiego.

"On śpi i widzi tego ducha lub ogarnia go ten duch. Takie głupoty..." - stwierdził Łukaszenka, cytowany przez Białoruską Agencję Telegraficzną.

Łukaszenka zadrwił z polskiego prezydenta. "Kontakty z demonami"

We wtorek białoruski dyktator uznał, że prezydent Karol Nawrocki powinien milczeć, zamiast mówić o swoich kontaktach z duchem polskiego polityka i wojskowego.

- Polski prezydent jest opętany tym duchem, skoro gada takie głupoty. Sami widzicie, jacy ludzie rządzą krajami w Europie - komentował Łukaszenka.

- Niektórzy, wiecie kto, już patrzą na zachodnie regiony Ukrainy i Białorusi. Już żyją jakimś duchem świętym Józefa Piłsudskiego. On (Karol Nawrocki) śpi i widzi tego ducha lub ogarnia go ten duch. Taka głupota... - mówił. - Nawet jeśli tak, to już milcz. Cóż, to ich (Polaków) sprawa, to są tacy ludzie - ocenił białoruski dyktator.

Słowa Nawrockiego skomentowało w ostatnim czasie także rosyjskie MSZ. Rzeczniczka resortu Maria Zacharowa stwierdziła, że polski prezydent "utrzymuje kontakty z demonami".

- Tacy ludzie mają czelność mieć pretensje do prezydenta Białorusi Aleksandra Łukaszenki - mówiła.

Nawrocki o "rozmowach" z duchem Piłsudskiego. "Tematów jest wiele"

Karol Nawrocki w wywiadzie dla "Radia Zet" przyznał, że od początku swojej kadencji odczuwa w Pałacu Prezydenckim obecność jednego z ojców polskiej niepodległości, marszałka Józefa Piłsudskiego. Prezydent wyznał, że często odbywa z duchem Piłsudskiego "rozmowy".

- Tematów jest wiele. Z jednej strony wojna polsko-bolszewicka z 1920 roku i obecna sytuacja międzynarodowa po ataku Federacji Rosyjskiej, o parlamencie często rozmawiamy - powiedział Nawrocki.

Głośną wypowiedź polskiego prezydenta krótko skomentował również Władimir Putin. Przywódca Rosji stwierdził, że "Piłsudski popełnił wiele błędów przed II wojną światową, które doprowadziły do ​​upadku państwa". Jego zdaniem obecni polscy przywódcy powinni "wziąć sobie te błędy do serca".

