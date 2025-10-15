Przypadki blokady płatności bezgotówkowej przestają być rzadkością. W Polsce klienci odczuli to podczas awarii we wrześniu, a przez kwietniowe odcięcie prądu czasowo taki los spotkał Hiszpanów i Portugalczyków. Z kolei w Danii jedna z głównych firm obsługujących tego typu transakcje miała problemy w lipcu, co wywołało dyskusję na temat odporności społeczeństwa na takie wstrząsy.

Awaria systemów. Zalecenia na czas kryzysu

Aby zabezpieczyć państwo, postanowiono reagować. Bank Narodowy Danii oświadczył, że mimo wydajności i bezpieczeństwa całej struktury nie można wykluczyć sytuacji, w której jakaś forma płatności zostanie zablokowana. Dlatego powstały rekomendacje, mające zapewnić mieszkańcom kraju i firmom efektywne zachowanie ciągłości kupna i sprzedaży.

ZOBACZ: Czy zbliża się blackout? Eksperci wskazują, ile gotówki trzeba mieć, by przetrwać

Rady skierowane do przedsiębiorców obejmują zapewnienie możliwości zapłaty offline przy użyciu karty. To rozwiązanie uznawane jest za podstawowy środek zabezpieczający przed trudną sytuacją.

Bank Narodowy podkreślił, że trwają prace, które mają zapewnić zdolność robienia zakupów offline w aptekach i ogólnokrajowych sieciach spożywczych nie tylko za pomocą tradycyjnych fizycznych kart, ale też używając portfela w telefonie (np. Apple Pay lub Google Pay) i kart wirtualnych. Radzi się też, aby pracownicy punktów sprzedaży znali procedury związane z przerwaniem pracy bankowości.

Zawsze warto mieć nieco gotówki

Jeśli chodzi o wskazówki skierowane do klientów, eksperci zalecają, aby wszystkie gospodarstwa były przygotowane na wystąpienie awarii systemu. Pomogą w tym następujące rozwiązania:

posiadanie dwóch fizycznych kart płatniczych różnych wydawców, co pozwala na użycie drugiej, gdy jedna nie działa

różnych wydawców, co pozwala na użycie drugiej, gdy jedna nie działa korzystanie z alternatywnych rozwiązań, na przykład mobilnego przelewu na telefon

na telefon zapewnienie każdemu domownikowi niewielkiej ilości gotówki (proponuje się 250 koron, czyli około 140-145 zł)

ZOBACZ: Czy wojna anuluje kredyty? Rozwiewamy wątpliwości

To niejedyna lekcja, jaką z kryzysów wyciągają Duńczycy, bo właściciel znanych sieci handlowych (m.in. Netto) chce tak zmodernizować część sklepów, by działały bez dostaw prądu co najmniej dwa dni. Rozwiązania te mogą okazać się bezcenne w świetle rosyjskich działań hybrydowych na terenie Europy.

Widziałeś coś ważnego? Przyślij zdjęcie, film lub napisz, co się stało. Skorzystaj z naszej Wrzutni

red. / polsatnews.pl