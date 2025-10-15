Kryzys energetyczny zatrzyma płatności. Dania szykuje rozwiązania
Wystarczą momenty niewielkiego kryzysu, by społeczeństwo spostrzegło, jak mocno uzależnione jest od działania newralgicznych systemów. Chwilowe uniemożliwienie płatności kartą sprawia, że wiele osób zwyczajnie nie może sobie nic kupić. W Danii postanowiono uprzedzić ewentualny cios i przygotować specjalne zalecenia dla obywateli oraz przedsiębiorstw.
Przypadki blokady płatności bezgotówkowej przestają być rzadkością. W Polsce klienci odczuli to podczas awarii we wrześniu, a przez kwietniowe odcięcie prądu czasowo taki los spotkał Hiszpanów i Portugalczyków. Z kolei w Danii jedna z głównych firm obsługujących tego typu transakcje miała problemy w lipcu, co wywołało dyskusję na temat odporności społeczeństwa na takie wstrząsy.
Awaria systemów. Zalecenia na czas kryzysu
Aby zabezpieczyć państwo, postanowiono reagować. Bank Narodowy Danii oświadczył, że mimo wydajności i bezpieczeństwa całej struktury nie można wykluczyć sytuacji, w której jakaś forma płatności zostanie zablokowana. Dlatego powstały rekomendacje, mające zapewnić mieszkańcom kraju i firmom efektywne zachowanie ciągłości kupna i sprzedaży.
ZOBACZ: Czy zbliża się blackout? Eksperci wskazują, ile gotówki trzeba mieć, by przetrwać
Rady skierowane do przedsiębiorców obejmują zapewnienie możliwości zapłaty offline przy użyciu karty. To rozwiązanie uznawane jest za podstawowy środek zabezpieczający przed trudną sytuacją.
Bank Narodowy podkreślił, że trwają prace, które mają zapewnić zdolność robienia zakupów offline w aptekach i ogólnokrajowych sieciach spożywczych nie tylko za pomocą tradycyjnych fizycznych kart, ale też używając portfela w telefonie (np. Apple Pay lub Google Pay) i kart wirtualnych. Radzi się też, aby pracownicy punktów sprzedaży znali procedury związane z przerwaniem pracy bankowości.
Zawsze warto mieć nieco gotówki
Jeśli chodzi o wskazówki skierowane do klientów, eksperci zalecają, aby wszystkie gospodarstwa były przygotowane na wystąpienie awarii systemu. Pomogą w tym następujące rozwiązania:
- posiadanie dwóch fizycznych kart płatniczych różnych wydawców, co pozwala na użycie drugiej, gdy jedna nie działa
- korzystanie z alternatywnych rozwiązań, na przykład mobilnego przelewu na telefon
- zapewnienie każdemu domownikowi niewielkiej ilości gotówki (proponuje się 250 koron, czyli około 140-145 zł)
ZOBACZ: Czy wojna anuluje kredyty? Rozwiewamy wątpliwości
To niejedyna lekcja, jaką z kryzysów wyciągają Duńczycy, bo właściciel znanych sieci handlowych (m.in. Netto) chce tak zmodernizować część sklepów, by działały bez dostaw prądu co najmniej dwa dni. Rozwiązania te mogą okazać się bezcenne w świetle rosyjskich działań hybrydowych na terenie Europy.
Widziałeś coś ważnego? Przyślij zdjęcie, film lub napisz, co się stało. Skorzystaj z naszej WrzutniCzytaj więcej