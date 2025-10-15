Licząca ok. 18 tys. Estońska Liga Obrony Kaitseliit, oraz pozarządowa organizacja HK Unicorn Squad, zajmująca się edukacją technologiczną, uruchomiają podstawowe kursy z zakresu obsługi dronów. Celem jest podniesienie poziomu wiedzy i świadomości z bezpiecznego obchodzenia się z bezzałogowymi statkami powietrznymi.

Szkolenia z obsługi dronów w Estonii. "Wkład w obronę kraju"

W szkoleniu podstawowym mogą wziąć udział osoby, które nigdy nie latały dronem lub mają niewielkie doświadczenie z bezzałogowcami, kosztuje 100 euro. Zajęcia będą prowadzone przez doświadczonych instruktorów, którzy pracują w Estońskiej Lidze Obrony, policji lub innych estońskich strukturach siłowych.

- Drony są już kluczowym elementem nowoczesnej sztuki wojennej, co widać na Ukrainie, a nowa inicjatywa Estonii daje obywatelom szansę na rozwijanie umiejętności technicznych i wkład w szeroko rozumianą obronę kraju – powiedział minister obrony Hanno Pevkur.

W Estonii we wrześniu początkiem nowego roku szkolnego, pod patronatem resortu obrony, w szkołach średnich wprowadzono również przedmiot fakultatywny z zakresu technologii dronowej oraz obsługi bezzałogowców.

- Szkolenia z obsługi dronów w szkołach wpisują się w szerszą wizję, w której technologia, edukacja i bezpieczeństwo wspierają się wzajemnie i wzmacniają całe społeczeństwo – tłumaczył Pevkur.

