Kraj NATO nauczy cywilów obsługi dronów. "Kluczowy element nowoczesnej sztuki wojennej"
Estonia zorganizuje publicznie dostępne kursy z obsługi dronów. Resort obrony podpisał w tej sprawie porozumienie z Estońską Ligą Obrony. Koszt nauki wyniesie sto euro. W estońskich szkołach od września można też wziąć udział w podobnych zajęciach.
Licząca ok. 18 tys. Estońska Liga Obrony Kaitseliit, oraz pozarządowa organizacja HK Unicorn Squad, zajmująca się edukacją technologiczną, uruchomiają podstawowe kursy z zakresu obsługi dronów. Celem jest podniesienie poziomu wiedzy i świadomości z bezpiecznego obchodzenia się z bezzałogowymi statkami powietrznymi.
Szkolenia z obsługi dronów w Estonii. "Wkład w obronę kraju"
W szkoleniu podstawowym mogą wziąć udział osoby, które nigdy nie latały dronem lub mają niewielkie doświadczenie z bezzałogowcami, kosztuje 100 euro. Zajęcia będą prowadzone przez doświadczonych instruktorów, którzy pracują w Estońskiej Lidze Obrony, policji lub innych estońskich strukturach siłowych.
- Drony są już kluczowym elementem nowoczesnej sztuki wojennej, co widać na Ukrainie, a nowa inicjatywa Estonii daje obywatelom szansę na rozwijanie umiejętności technicznych i wkład w szeroko rozumianą obronę kraju – powiedział minister obrony Hanno Pevkur.
W Estonii we wrześniu początkiem nowego roku szkolnego, pod patronatem resortu obrony, w szkołach średnich wprowadzono również przedmiot fakultatywny z zakresu technologii dronowej oraz obsługi bezzałogowców.
- Szkolenia z obsługi dronów w szkołach wpisują się w szerszą wizję, w której technologia, edukacja i bezpieczeństwo wspierają się wzajemnie i wzmacniają całe społeczeństwo – tłumaczył Pevkur.
