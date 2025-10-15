Kraj NATO nauczy cywilów obsługi dronów. "Kluczowy element nowoczesnej sztuki wojennej"

Estonia zorganizuje publicznie dostępne kursy z obsługi dronów. Resort obrony podpisał w tej sprawie porozumienie z Estońską Ligą Obrony. Koszt nauki wyniesie sto euro. W estońskich szkołach od września można też wziąć udział w podobnych zajęciach.

Estonia będzie szkolić obywateli z obsługi dronów

Licząca ok. 18 tys. Estońska Liga Obrony Kaitseliit, oraz pozarządowa organizacja HK Unicorn Squad, zajmująca się edukacją technologiczną, uruchomiają podstawowe kursy z zakresu obsługi dronów. Celem jest podniesienie poziomu wiedzy i świadomości z bezpiecznego obchodzenia się z bezzałogowymi statkami powietrznymi.

Szkolenia z obsługi dronów w Estonii. "Wkład w obronę kraju"

W szkoleniu podstawowym mogą wziąć udział osoby, które nigdy nie latały dronem lub mają niewielkie doświadczenie z bezzałogowcami, kosztuje 100 euro. Zajęcia będą prowadzone przez doświadczonych instruktorów, którzy pracują w Estońskiej Lidze Obrony, policji lub innych estońskich strukturach siłowych.

 

ZOBACZ: Ćwiczenia holenderskich żołnierzy w Polsce zakłócone. "Pojawiły się niezidentyfikowane drony"

 

- Drony są już kluczowym elementem nowoczesnej sztuki wojennej, co widać na Ukrainie, a nowa inicjatywa Estonii daje obywatelom szansę na rozwijanie umiejętności technicznych i wkład w szeroko rozumianą obronę kraju – powiedział minister obrony Hanno Pevkur.

 

W Estonii we wrześniu początkiem nowego roku szkolnego, pod patronatem resortu obrony, w szkołach średnich wprowadzono również przedmiot fakultatywny z zakresu technologii dronowej oraz obsługi bezzałogowców.

 

- Szkolenia z obsługi dronów w szkołach wpisują się w szerszą wizję, w której technologia, edukacja i bezpieczeństwo wspierają się wzajemnie i wzmacniają całe społeczeństwo – tłumaczył Pevkur.

 

