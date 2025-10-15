Izrael potwierdza: Hamas przekazał cztery trumny z ciałami zakładników

Jak przekazano w komunikacie wojska, trumny zostaną zbadane, następnie odbędzie się ceremonia pod przewodnictwem rabina wojskowego, a ciała zostaną przetransportowane do Izraela w celu ich identyfikacji. Hamas nie ogłosił tożsamości wydanych zwłok.

Rozejm w Strefie Gazy. Hamas wydał cztery ciała

Wydanie zwłok porwanych to element obowiązującego od piątku rozejmu. W ramach porozumienia Hamas wypuścił już w piątek dwudziestu ostatnich żyjących zakładników, a Izrael zwolnił blisko dwa tysiące zatrzymanych Palestyńczyków.

Palestyńska grupa miała też do poniedziałku wydać zwłoki 28 porwanych, ale tego dnia przekazano tylko cztery ciała. Izraelscy medycy sądowi potwierdzili we wtorek, że zwłoki należały do Guya Illouza, Josiego Szarabiego, Daniela Pereza i nepalskiego studenta Bipina Joshiego.

Władze izraelskie w odpowiedzi na opóźnienia ze strony Hamasu zdecydowały, że w środę nie zostanie otwarte zamknięte od wielu miesięcy przejście graniczne między Strefą Gazy a Egiptem w Rafahu.

Zmniejszona ma być też pomoc humanitarna. Izrael poinformował ONZ, że do Strefy Gazy zostanie wpuszczonych 300 ciężarówek z pomocą - połowa tego, co uzgodniono.

Rozejm w Strefie Gazy. Zarzuty Izraela do Hamasu

Zwiększenie napływu pomocy humanitarnej jest również częścią obowiązującej od piątku pierwszej fazy rozejmu. ONZ informowała w niedzielę o znacznym postępie i zwiększeniu transportów.

Hamas już wcześniej ostrzegał, że ma trudności z lokalizacją i wydobyciem szczątków wszystkich zabitych porwanych. Rzecznik Międzynarodowego Komitetu Czerwonego Krzyża Christian Cardon oświadczył we wtorek, że odnalezienie i przekazanie Izraelowi zwłok zakładników jest poważnym wyzwaniem, którego realizacja może zająć wiele dni lub tygodni. Dodał, że niektóre ciała mogą nigdy nie zostać odnalezione.

Izraelscy urzędnicy i wojskowi uważają, że Hamas zna miejsce pochówku większej liczby zakładników, ale celowo spowalnia ich przekazywanie - przekazała we wtorek stacja Kanał 12 za źródłami.

Rząd w Jerozolimie pozostaje pod silnym naciskiem rodzin porwanych, które domagają się realizacji umowy.

W umowie o pierwszej fazie rozejmu zapisano, że Hamas do poniedziałku miał przekazać wszystkie zwłoki będące w jego posiadaniu. Dodano, że grupa musi poinformować też o znanych jej miejscach złożenia szczątków grupę roboczą składającą się z przedstawicieli mediatorów (USA, Katar, Egipt, Turcja) i Czerwonego Krzyża.

jp / polsatnews.pl / PAP